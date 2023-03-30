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‘Üçlü Pürüz’ün afişi görücüye çıktı

Başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı kahkaha yüklü yeni komedi filmi “Üçlü Pürüz”ün afişi yayınlandı. Üç arkadaşın macera dolu yolculuğunu konu alan film, 21 Nisan’da vizyona girecek. “Üçlü Pürüz”ün sürprizi ise Haluk Levent!

30 Mart 2023 Perşembe 10:14
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‘Üçlü Pürüz’ün afişi görücüye çıktı
HABER: DİNÇER KARACALAR

Yapımcılığını Selçuk Aydemir (Selkare) ve Aytaç Ağdağ’ın (Aytaç Medya) üstlendiği “Üçlü Pürüz”, sinema salonlarına kahkaha getirecek! Başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı, kadrosunda Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı komedi filmi, 21 Nisan 2023’te beyazperdede seyirciyle buluşacak.

HALUK LEVENT ÇOK ŞAŞIRTACAK

Yönetmen koltuğunda Vedat Uyar’ın oturduğu “Üçlü Pürüz”ün sürprizi ise Haluk Levent. Kahkaha dolu filmde kendisini canlandıran ünlü rock’çı, öyle bir sahnede ortaya çıkacak ki hem karakterlere hem de filmi izleyen seyircilere büyük şaşkınlık yaşatacak!

DÜĞÜN YOLUNDA ÇILGIN MACERA

Afişi yayınlanan “Üçlü Pürüz”ün konusu şöyle: Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları Serhat’tan (Okan Cabalar) sahte nikâh memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikâhlarını kıymalarını ister. Adana yolculuğunda Serhat’a nikâh şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan (Emrah Kaman) ve Utku da (Korhan Herduran) eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!
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Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.03.2023 10:35
Anahtar Kelimeler:
Okan CabalarEmrah KamanKorhan HerduranÜçlü Pürüz
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