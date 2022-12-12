Tyla Angelis'ın Diyarbakır  buluşturması

Türkiye’de ilk kez uygulanan kıl kökü görümü adlı saç ekim merkezinin açılışına katılan ünlü isimler Diyarbakır’a damga vurdu. Kahkahaların havada uçuştuğu açılışta, cemiyetin tanınmış iş insanı Tyla Angelis’in yeni Türkiye’ye getirdiği teknik, İstanbul ve Ankara şubelerinin ardından Diyarbakır'da da hizmet verecek.



Safiye Soyman ve Faik Öztürk, esprileriyle açılışa katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı. Safiye ve Faik yakında sürpriz projelerle yakında sevenlerini karşısına çıkacaklarını söyledi. Tuğba Özay da açılışta güzelliğiyle herkesi büyüledi.