Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.176,32
ALTIN
1.073,73
DOLAR
18,65
STERLİN
22,89
EURO
19,67
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tyla Angelis'ın Diyarbakır  buluşturması

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da gerçekleşen açılışta bir araya gelen ünlü sanatçılar Safiye Soyman, Faik Öztürk, Tuğba Özay, Muammer Ketenci ve Sinem Yıldız His Hair Center açılışında buluştu.

12 Aralık 2022 Pazartesi 12:03
Tyla Angelis'ın Diyarbakır  buluşturması

Türkiye’de ilk kez uygulanan kıl kökü görümü adlı saç ekim merkezinin açılışına katılan ünlü isimler Diyarbakır’a damga vurdu. Kahkahaların havada uçuştuğu açılışta, cemiyetin tanınmış iş  insanı Tyla Angelis’in yeni Türkiye’ye getirdiği teknik,  İstanbul  ve Ankara şubelerinin ardından  Diyarbakır'da da hizmet verecek.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, esprileriyle açılışa katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı. Safiye ve Faik yakında sürpriz projelerle yakında sevenlerini karşısına çıkacaklarını söyledi. Tuğba Özay da açılışta güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Safiye SoymanFaik ÖztürkTuğba ÖzayMuammer KetenciTyla AngelisHis Hair Center
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anıl Budak PSG Academy Turkey'de
Anıl Budak PSG Academy Turkey'de
50FİFTY BAŞLIYOR
50FİFTY BAŞLIYOR
Suzi’nin “Kördüğüm”ü
Suzi’nin “Kördüğüm”ü
Alişan Günay Yıldırım, çektiği kliplerle müzik dünyasına damga vuruyor
Alişan Günay Yıldırım, çektiği kliplerle müzik dünyasına damga vuruyor
Esra Bilgiç’in yeni adresi belli oldu
Esra Bilgiç’in yeni adresi belli oldu
Mehmet Aslantuğ TRT'nin iddialı dizisinde
Mehmet Aslantuğ TRT'nin iddialı dizisinde
Pınar Deniz'i Altın Kelebek’te ağlattı
Pınar Deniz'i Altın Kelebek’te ağlattı
GrupCan’dan Eğlence Dolu Şarkı! Güm Güm Tüm Dijital Platformlarda!
GrupCan’dan Eğlence Dolu Şarkı! Güm Güm Tüm Dijital Platformlarda!
GENÇ SANATÇI BURAY'DAN MADEN EMEKÇİLERİNE SAYGI DURUŞU
GENÇ SANATÇI BURAY'DAN MADEN EMEKÇİLERİNE SAYGI DURUŞU

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول