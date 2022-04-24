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Türküola Müzikten Müjdeli 23 Nisan Haberleri!

24 Nisan 2022 Pazar 10:56
Türküola Müzikten Müjdeli 23 Nisan Haberleri!

Haber: Aslan Sayım

23 nisan coşkusunun yaşandıgı bu günde, çocukları sevindirecek haber, 

Turkola Müzik’den geldi.

23.nisan şarkısı uzun bir sürenin ardından hazırlanan yepyeni  23 nisan şarkısı klip”i

Türküola etiketi ile 21 nisan’da youtube net.d’de yayına girdi. Tüm çocuklara 23.nisan hediyesi olan parçanın söz/müzik ve yorumu,

Kaan Erten’e, aranjesi Paşahan Kaytan’a

mix-mastering’i Jüpiter Müzik-Kemal Çetkin’e

klip yapım ise Uhhr Photo-Uğur Urlu’ya ait.

Gitarda Cem Şengül, vokalde Başak Höl 23.nisan’a renk katıyorlar.

Son Güncelleme: 24.04.2022 20:58
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Türküola Müzikten Müjdeli 23 Nisan Haberleri
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