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TÜRKÜLERİN KRALİÇESİ ÜNZİLE POPÇU MU OLDU?

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:54
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TÜRKÜLERİN KRALİÇESİ ÜNZİLE POPÇU MU OLDU?

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Herkes Telefonundan Şarkımı Açsın ve Oynasın 

Türk Halk müziğinin sevilen ismi Ünzile "İKİ GÜN" isimli 6 şarkıdan oluşan albümünde yer alan "oynayın" adlı eserine, Erkan Nas yönetmenliğinde klip çekti.. Ünzile, bugüne kadar yapmış olduğu albümlerin aksine, pop-fantazi ve arabesk formundaki albüm içeriği ile dikkatleri üzerine çekti.. Ünzile "OYNAYIN"şarkısının gerek aranjesi, gerekse klibindeki, giyim, kuşam ve dans figürleriyle, müzik tarzınımı değiştirdi sorularına; "Pandeminin ruhumuzda yarattığı buhranda, toplum olarak biraz eğlenceli ve keyifli şarkılara ihtiyacımız var. Düğünlerde, kulüplerde oynayamıyoruz, herkes telefonundan şarkımı açsın ve oynasın istedim. Türkülerden asla vazgeçmem ve her zaman da yorumlamaya devam edeceğim"dedi..

İki Üniversite Bitirdi Ama O Sahneleri Seçti.

1982 Tokat’ın Artova doğumlu genç sanatçı Ünzile önce Halkla İlişkiler daha sonra işletme fakültesini bitirdi..  İstanbul başta olmak üzere Yurtiçi ve Yurtdışında birçok değişik ülkede müzikle ilgili sahne çalışmalarını uzun yıllar devam ettirdi. 2009 Yılında bestesi Serkan Kaya’ya ait ‘’Zararlı Çıktın’’ adlı eseri ve aynı isimli 10 şarkılık ilk albümünü çıkardı…  Albümündeki FALCI adlı eseri ve kendisine eser sahibi Hakkı Bulut’da düet yaptığı ilk klibiyle ekranlara merhaba dedi. Daha sonraki yıllarda çıkardığı karadeniz türküsü ‘’Kale Türküsü ‘’ ve  kürtçe seslendirdiği ‘’ Zu Were ‘’ isimli tekli çalışmalarıyla farklı dil ve lehçelerdeki yeteneğini de ortaya koyarak her kesimden dinleyicinin beğenisini kazandı… Sahne çalışmaları devam ederken bir yandan da diksiyon ve oyunculuk eğitimini tamamladı…

DHA

Son Güncelleme: 16.09.2020 12:05
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TÜRKÜLERİN KRALİÇESİ ÜNZİLE POPCU MU OLDUYaşar Şenyüz
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