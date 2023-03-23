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Türkmen manken Suraya Shamuratova Türk podyumlarına iddialı giriş yaptı

Türkmen manken Suraya Shamuratova hedefini Türk ekranları olarak belirledi. Kariyerini Türkiye'de sürdüren Shamuratova, katılıp derece aldığı uluslararası yarışmalar sonrası podyumlarda dikkat çekmişti.

23 Mart 2023 Perşembe 12:04
Türkmen manken Suraya Shamuratova Türk podyumlarına iddialı giriş yaptı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kardeş ülke Türkmenistan'da modellik kariyerine başlayan Suraya Shamuratova Türkiye'de podyumlara hızlı giriş yaptı. 1995 yılında dünyaya gelen Shamuratova uluslararası yarışmalarda derece alarak ismini duyurdu. Kariyerine Türkiye'de ekranlarda devam etmek isteyen Türkmen model oyunculuk eğitimini de sürdürüyor. Shamuratova başarılı kariyeri ile Türkmen kadınlarına cesaret vermek ve öncü olmak istediğini dile getiriyor.



Türkiye'de kariyerine devam etmek isteyen Shamuratova, İstanbul’da düzenlenen Miss & Mister Beauty İnternational yarışmasında birinci seçilerek ilk güzellik tacını takmanın gururunu yaşadı. 2022'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta katıldığı Miss Tourism Universe yarışmasında yüz güzeli seçilerek dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Model of Models yarışmasında 3'üncü olarak tacını takmıştı.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Suraya Shamuratova
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