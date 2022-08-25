TÜRKİYE’NİN YAŞAM KOÇU SİYASETE Mİ HAZIRLANIYOR ?

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bir çokünlü’nün yaşam koçluğunu yapan, Türkiye’nin Yaşam Koçu ünvanlı Murat Çuhadar magazin dünyasının yakından tanıdığı sempatik isimler arasında yer alıyor. Sıra dışı cesur çıkışları ve tek seansta çözümcül teknik kullanımı ile tanınmanın yanı sıra hızlı aşk hayatıyla magazin camiasında Dindar Playboy olarak da anılmaktadır.

Pandemi sürecinde kurduğu büyük bir psikoloji ekibiyle sosyal medyada online olarak binlerce insana ücretsiz koçluk yapmış ve yine aynı süreçte sağlık çalışanları ve ailelerine de önemli psikolojik destekler sağlamıştı.

Son aylarda derinleşen ekonomik ve sosyal yapı sorunlarına karşı sosyal medyasından verdiği mesajlar ve paylaşımlarıyla Ünlü Koç’un siyasete göz kırptığı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sıcak içerikli mesajlar paylaşmasının yanı sıra, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e dair sert tepkileri nedeniyle siyasi arenada durduğu yer konusunda net bir fikir göstermiyor.

Telefonla ulaştığımız Türkiye’nin Yaşam Koçu Murat Çuhadar, konu ile ilgili sorularımıza şu cevabı verdi.

“ Seçime henüz epey bir vakit var. Ben siyasete gireceğim demiyorum ama vazife hissim uyanırsa ve şartlar uygun olursa asla görevden kaçmam. Şu anda siyasi doku ciddi hasarlı ve dalgalı bir seyir içerisinde ve ben bir yaşam koçu olarak toplumun nabzını en iyi tutanlardan birisiyim. İnsanlarımız gerçekten zor durumda ve ciddi bir kararsızlık içerisinde. Bu nedenle ülkede herkes kendince sorumluluk yüklenmeli ve içinde bulunduğumuz girdap’tan el ele vererek çıkmalıyız. Önümüz kış ama umarım yaşamımız kış olmaz.” Şeklinde konuştu.