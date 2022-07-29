Türkiye’nin ilk tek plan gerilim filmi

HABER: DİNÇER KAARACALAR



Sinemamızda örneklerine pek rastlanmayan ve ilk 55 dakikası kesintisiz tek plan olarak çekilen 105 dakikalık gerilim türündeki film SeS: Sonu Olmayan Gece, Kanada’da düzenlenen Toronto Lift-Off Film Festivali'ne seçilerek büyük bir başarı elde etti. Okuma provaları ve genel provaların 6 ay sürdüğü filmin tek plan sahnesinde yaklaşık 40 kiloluk steadicam kamera ve teçhizatı taşıyıp kullanabilmesi için Türkiye'deki neredeyse bütün steadicam operatörleriyle tek tek görüşüldü ama 55 dakikalık tek plan sahneyi duyanlar bunun imkansız olduğunu söyleyip kabul etmedi. Filmin yönetmeni Yusuf Özgü, Rusya’dan bu sahneyi çekebilecek özel bir kamera ekibi getirtmek istiyordu ama o dönem Rusya’nın covid sebepli Türkiye’ye uçuşları yasaklamasından ötürü o da iptal oldu. Sonunda filmin tek planlı sahnesini çekebileceğini söyleyen Steadicam operatörü Türkiye’de bulundu.Türkiye'de daha önce çekilmiş uzun metraj filmlerin tek plan sahneleri genelde 3-5 dakikadan oluşuyordu. "Ses" filmi Türkiye'de bir ilki başardı.Türkiye’de filme uygun 55 dakika kesintisiz kayıt yapabilen Profesyonel 4k kamera kartı olmadığı için filmin tek plan sahnesi 2k olarak çekilmek zorunda kaldı. Filmin tek plan sahnesinin çekimleri için günler boyu tekrar alındı ve yapılan her hata sonrası yönetmen Yusuf Özgü sahneyi yeni baştan çekmek zorunda kaldı. Sadece tek plan sahnenin çekimleri 1 hafta sürdü. Film hem tek mekânda geçtiği hem de yarısı tek plan olarak çekildiği için bir ilk olma özelliği taşıyor. Akşam saat 8 ile sabah saat 6 arasındaki tek bir geceyi anlatan filmin çekimleri de oyuncuların duygu durum geçişleri göz önüne alınarak bu saatler arasında gerçekleştirildi. Tek plan sahnenin zorlu psikolojisi nedeniyle çekimler sırasında fenalaşan set ekibi üyeleri ve bayılan oyuncular oldu ama nihayetinde çekimler bitip film hazır hale getirildi. Leos Medya tarafından hayata geçirilen filmin yapımcılığını Bayram Yıldırım yaparken, yönetmen koltuğunda ise aynı zamanda filmin senaryosunu da yazan Yusuf Özgü oturuyor. Başrolde ise Kavak Yelleri dizisinden tanıdığımız İbrahim Kendirci bulunuyor. Film 30 Eylül’de sinemalarda olacak.





Filmin konusu şu şekilde:

Gerilim türündeki film yeni taşındığı evinde kime ait olduğunu bilmediği bir cep telefonu bulan bir adamın gizli numaradan gelen bir arama ile tehdit edilerek kontrol altına alınıp tanımadığı insanları evine çağırmak zorunda kalmasını ve sonrasındasabaha kadar süren gerilim doluhesaplaşmalarıanlatıyor. Filmin KünyesiSes: Sonu Olmayan GeceYapımŞirketi: Leos MedyaYapımcı:Bayram YıldırımSenaryo: Yusuf ÖzgüYönetmen: Yusuf Özgü

Oyuncular: İbrahim Kendirci, Seda Alpat, Hasan Yavuz, Doğan Siler, Rumeysa Hamurcu, Necmettin Yılmaz, Zehra Türkhan