TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ GURURU

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Nathan 13 yaşında edindiği tecrübe ile yeni nesil Kids United grubuyla .Yapmış olduğu albümü Dünya çapında 2.500.000'den fazla satan ve Dünya çapında 400 konser veren Nathan, Dünya Çocuk Kurumuna " Unicef"e yaptığı 1.000.000 EURO ile de dünya basınında büyük ses getirdi. Kids United 2015 başlıyarak 2019 grubun projesine son verdi.

VE BUGÜN NATHAN

Başarılı sanatçı artık yeni ismi NTH ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Fransa’da büyük çıkış yapan NTH,’Panama’isimli yeni şarkısı ve tarzıyla müzik dünyasına yeniden merhaba diyor. Sanatçı şimdiden Fransa #1 Fun Radio play list ine girdi. Dünyaca ünlü menajer Don Keryy, ‘Panama’ şarkısının Hollanda’dan Türk DJ 2Geniuz ve TwoGeniuz isimli prodüktörlere yaptırdı. Keryy, Fransa’da bulunan Avrupa’nın en büyük plak şirketiyle imza gerçekleştirdi ..