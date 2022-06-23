TÜRKİYE’DE ÜNLÜLERİN GÜZELLİĞİ ONDAN SORULUYOR…

İbrahim Güray AYTEKİN

KONYA

Gençlik ve güzellik sırrı onun elinde… Ünlülerin güzellik koçu Songül Güney 15 yıldır başarıyla sürdürdüğü mesleğini ödüllerle taçlandırıyor… 15 yıldır İstanbul’da bir Ankaralı olarak estetik sektöründe “songül estetik” olarka marka haline gelen Songül Güney Florance Nightingale Hastane Grubu’nun medikal estetik direktörü olarak görev yapıyor. ünlülerin estetik koçu olarak bilinen Songül Güney, cilt bakımı ve güzellik formülleriyle medikal estetikte mucizeler yaratıyor

Estetik ve Güzellik konusunda Tüm dünyadaki gelişmeleri ve teknolojileri çok yakından takip eden Songül Güney Kendisini kanıtlamış yeniliklerin Ülkemize kazandırılmasında önemli rol oynamakta.

Gerek sağlık turizmi alanında yaptığı başarılı çalışmalar gerekse de uzman kadrolarla sundukları ileri teknoloji hizmetler sayesinde kısa zamanda büyük ilerleme sağlayan Songül GÜNEY Özellikle Müzik,sanat.iş,medya dünyasından ünlülerin vazgeçilmeyen güzellik koçu oldu.

Özellikle yazın lekelenen yıpranan ciltleri özel kür bakımları ve cihazlarıyla, yeni sezonda da, kişisel bakımlar, güzellikle ilgili bütün sorunlara çözüm üretmekte

BB glov adı verilen uygulama ile ciltte yer alan siyah leke veya kırışıklıkları adeta makyaj yapar gibi yok edilebiliyor. Yara izi kapatma, akne ve cilt lekesi yok etme, sarkma, gıdı sorunu, alın çizgisi, yüz kırışıklıkları, kol sarması, saç ekimi, burun estetiği, göğüs ameliyatı, yüz germe, botoks, PRP ve Ultera gibi uygulamaları ise en başarılı şekilde yapılmakta

Diğer yandan Normal bir güzellik merkezinden çok daha farklı farklı ve çok hijyenik ortamlarda hizmetlerini sürdüren Songül Güney ve tecrübeli ekip arkadaşları . Sağlık bakanlığı tarafından onaylanan tüm cihazları kullanabilmekteler. Ülkemizde çok az Güzellik ve estetik merkezinde yer alan Ultera adı verilen teknoloji sayesinde ses dalgaları aracılığıyla cildin 5 yaş daha genç görünmesini sağlayabilmeyi başardılar.

Güzelliğe ve estetiğe değer veren yüzlerce kişi de Yurt dışından Ülkemize gelip Songül Güney ve ekibi tarafından işlemlere tabi tutulmakta … Aynı zamanda Ülkemize döviz kazandırıcı Sağlık Turizmine de önemli katkıları olan Songül Güney Ortalama 1 haftalık özel VİP bir seyahat programı ile kişilerin tüm güzellik ve estetik klinik çalışmalarının tamamlanmakta olduğunu ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların Ülkemizdeki Sağlık turizmini çok daha olumlu olarak etkilediğini, Başta Almanya, İsviçre, Fransa, Rusya, İran, Mısır dan gelenler olmak üzere Türkiye’nin Sağlık turizminde tüm dünya da tercih edilen ülkelerin başında yer aldığını ifade etti.