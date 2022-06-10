Türkiye'nin Ana Reklam Kaynağı Live Medya

HABER: DİNÇER KARACALAR



Dijital reklam alanlarında birçok majör ismin tercihi olan Live Medya Ana sağlayıcı olmayı koruyor yapmış olduğu Spotify YouTube Apple Music Basın Tiktok Çalışmaları ile sanatçıların eserlerini toplumla buluşturmayı başarıyor peki bu nasıl oluyor? Türkiye'nin müzik sektöründe en genç yapım ve medya şirketi kurucusu Can Kileci'ye sorduk;

Türkiye'nin Ana Reklam Kaynağı Nedir?

Herkese merhabalar öncelikle. Ana kaynak demek hiçbir firmaya bağlı olmadan tamamen tüm reklam sistemini kendisi kurup aracılık yapmadan en doğru reklam Stratejileri ile en uygun fiyatlara başarıya ulaştıran demektir.



Ana Reklam Kaynağı İle Çalışmanın Pozitif Yanları Nelerdir?

Ana reklam kaynağı ile çalışırsanız karşınızda bir muhattap bulabilir reklam işlerinizi kolayca takip edebilir ve ana reklam kaynağına sahip kişilerin bilgilerine güvenerek daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.Herkes ana reklam kaynağı merkezi olamaz günümüzde çok fazla Spotify YouTube Apple Music Basın Vb sunumu yapan insan var fakat önemli olan yapmak değil reklamın etkisini karşı tarafa gösterebilmeli sanatçıya yol arkadaşlığı yapabilmeli ve etkisini göstermelisiniz



