Türkiye Marka Zirvesi'nde ödüller harika bir tören ile sahiplerini buldu

HABER: MURAT UYGUR

Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Marka Zirvesi’ne İrem Derici damga vurdu.

Fashion TV Ana Sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Marka Zirvesi görkemli bir tören ile Cemal Reşit Rey Kongre Merkezinde yapıldı.

Okan Karaca’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde,

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: “35 yıl önce markanın kuruluş döneminde tüm markalarımızı tüm dünyaya satacağız dediğimiz zaman bu Kaf dağının arkasında bir hayaldi. Bugün dünyada olmadığımız yer yok. 90’ın üzerinde ülkede 410 üzerinde mağazayla dünyanın nabzı gibiyiz, Dubai, İtalya ve İspanya gibi dünyanın podyumu olan yerlerde büyümeye ve stratejilerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz, bizim için en önemli olan şey değişim…

Bir ay önce NFT koleksiyonumuzu yaptık Metaverse’de ve haziran ayında mağaza açan ilk Türk markası olacağız. Bu kadar da iddialıyız.”



Turkcell Kurumsal İletişim Sürdürülebilir Direktörü İsmail Özbayraktar:

‘’Sürdürülebilirlik hayatın ta kendisi. Markaların sürdürülebilir olması için önce insanların ve dünyanın sürdürülebilir olması gerekiyor. Bizler de Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik departmanımızda bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Küçük farkındalıkların nasıl büyük fayda sağlayacağını yaptığımız kampanyalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle anlatıp farkındalık yaratıyoruz. Metaverse dünyasının çok farklı dinamikleri var ve onları çok doğru anlamak lazım. Bizler dijitalleşerek insanların hayatlarını kolaylaştırma vizyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak öncü olarak hareket ediyoruz. Ticari olarak baktığımız zaman çok doğru işler oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnsanların artık ürünlere çok daha kolay ulaşabilmesi lazım ve dijital ortamda onları deneyimleyebilmesi lazım. Bunu sağlayan firmalar da tabi ki öne geçecektir.”







JOLLY TUR CEO’SU MERT VARDAR:” Turizmi sevmeden yapamazsınız. Tüm olumsuz etkenlerden etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Bu sevgiyle 35 yıldır değerli misafirlerimizin anılarında birlikte olmaya çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetine çok fazla önem veriyoruz. Kadrolarımızı titizlikle seçip yüzde yüz ulaşılabilir halde olmak için çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti yanında özellikle çalışan memnuniyetine de önem veriyoruz. Üniversite öğrencilerinde de staj konusunda destek sağlıyoruz.

Dijitalleşme her sektörde olduğu gibi turizmin de göbeğine yerleşmiş durumda. Dijitalleşmeye adapte olamazsak sektörde ilerleyemeyeceğimizin farkındayız. Yatırımlarımızı da bu yönde yaparak kendi bünyemizde bir teknoloji firması kurduk. Datamız bizim şirketimiz için çok önemli. Sadece ağızda bir alışkanlık değil data bizim için, müşterilerimizi bu datalarda topluyoruz. Onların memnuniyeti bizim için çok önemli. Pandeminin izlerini yeni yeni atmaya başlıyoruz. Maddi olarak zarar elde etsek de manevi olarak güçlenerek çıktığımız bir dönem oldu. Bu da müşteri ilişkileri tarafımızı iyi yönetmemizden geliyor.”

THE BRAİN GROUP KOSİFLER OTO PAZARLAMA DİREKTÖRÜ EMİR KOSİF:

“Metaverse yeterince hazırlanılabilmesi için, öncelikle Metaverse ’in ne olduğunu doğru

Anlamak gerekiyor. Fikir lideri olarak görülen ve televizyonlarda saatlerce Metaverse anlatan

Kişilerin dahi konuyu tam olarak anlamadığını düşünüyorum. Metaverse doğru anlayan

Üreticilerin ve bu üreticileri Metaverse hazırlayacak hizmet/danışmanlık firmalarının pastayı

Paylaşacağı, ara sağlayıcıların ise oldukça zorlanacağı bir gelecek bizi bekliyor” dedi.





6. TÜRKİYE ALTIN MARKA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Altın Marka Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu organizasyona iş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet ve medya dünyasının zirvesindeki isimler katıldı. Türk markalarının ödüllendirildiği tören “Güçlü Bir Türkiye İçin Türk Markalarını Seçin” sloganı ile gerçekleşti.

İŞTE TÜRKİYE’NİN ALTIN MARKALARI

Yaşam Boyu Başarı Ödülü _ Abdullah Kiğılı

Yılın Uluslararası Giyim Markası _ Kiğılı

Yılın Giyim Markası _ Ds Damat

Yılın İletişim Markası _ Turkcell

Yılın Süper Markası _ Turkcell_

Yılın Seyahat Acentesi _ Jolly Tur

Yılın Girişimi _ The Brain Group _ Emir Kosif

Yılın Kadın Müzik Sanatçısı _ İrem Derici

Yılın Erkek Sanat Markası _ İsmail Hacıoğlu

Yılın Erkek Müzik Sanatçısı _ Ufuk Beydemir

Yılın Genç Kadın Oyuncusu _ İpek Filiz Yazıcı

Yılın İş Adamı _ Uğur Akkuş _ A&S Yatırım Holding Yön. Kur. Bşk.

Yılın CEO’su _ Uğur Akkuş _ A&S Yatırım Holding Yön. Kur. Bşk.

Yılın İş Kadını _ Sevim Aydın

Yılın Ekonomi Programı _ Gün Ortası _ Ahu Orakçıoğlu _ EKOTÜRK

Yılın Genç İş Adamı _ Yücel Muratoğlu

Uluslararası Sağlık Turizm Markası _ EMP Clinics

Yılın Ekolojik Yaşam Alanı Merkezi _ Sinop Yalı Boyu Villaları Projesi

Yılın Girişimci İş Adamı _ Nejdet Tıskaoğlu

Yılın İhracat Markası _ Elcab Kablo

Yılın Sabah Haber Kuşağı _ Günaydın Türkiye _ TGRT

Yılın Moda Kanalı _ Fashion TV

Yılın Enerji Markası _ OPET

Yılın STK’sı _ TÜMKİAD

Yılın Ticaret ve Sanayi Sitesi Projesi _ Model Sanayi Merkezi _ INNO

Yılın E Ticaret Markası _ Yemeksepeti.com

Yılın Havayolu Markası _ SunExpress

Yılın Otomotiv Markası _ Renault

Yılın Sağlık Markası _ Medipol Sağlık Grubu

Yılın Saç Ekim’i Markası _ EMP Hair

Yılın Eğitim Markası _ Medipol Üniversitesi

Yılın Turizm Markası_ Maxeria Blue Didyma Hotel

Yılın Lezzet Markası _ Tavada Tavuk

Yılın Yarışma Programı _ Kim Milyoner Olmak İster?

Yılın Ev Dekorasyonu Markası _ BOFİGO

Yılın Televizyon Gazetecisi _ Erdoğan Aktaş _ TV100

Yılın Kadın Spor Sunucusu _ Çiğdem Günal _ TİVİBU

Basında Yaşam Boyu Onur Ödülü _ Burhan Akdağ

Yılın Magazin Programı _ Magazin D _ Kanal D

Yılın Uluslararası Turizm Şirketi _ BTB Tours

Yılın Erkek Haber Sunucusu _ Cem Öğretir



İREM DERİCİ’DEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Tören sonrası Organizasyonda şarkıları ile sevenlerine unutulmaz anlar yaşatan İrem Derici: “Muhteşem bir organizasyonda 19 Mayıs’a bir kala gençlerle birlikte olmaktan çok mutluyum.

CEM BELEVİ İÇİN ‘BIRAKIN ŞU ÇÖPÜ!!!’

Konser sırasında bir seyircinin ‘Cem seni kaybetti’ demesi üzerine ‘Bırakın şu çöpü eğlenmemize bakalım’ dedi.

KENDİNİ BERGEN İLE BİR TUTTU.

Konserine sevilen şarkıları ile devam eden Derici , Geçtiğimiz günlerde Sinema filmi ile gündeme gelen, yüzüne kezzap atıldıktan sonra öldürülen Bergen ile kendini bir tutarak ‘’ Bizler acıların kadınıyız bir Bergen birde ben hadi gelsin slowlar’’ diyerek konserine devam etti.