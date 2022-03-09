Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.011,35
ALTIN
959,35
DOLAR
14,52
STERLİN
19,12
EURO
15,90
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Bilişim Personeli alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
Dicle Üniversitesi İç Denetçi alacak
Dicle Üniversitesi İç Denetçi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye Kadın Zirvesine Bülent Ersoy damga vurdu

09 Mart 2022 Çarşamba 09:14
Türkiye Kadın Zirvesine Bülent Ersoy damga vurdu

HABER: MURAT UYGUR

Kadına şiddet, kız çocuklarının okuması ve kadın istihdamına dikkat çekmek için düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Bülent Ersoy'un sözleri herkesi duygulandırdı. Konuşmasında 2020 yılında kaybettiği annesini anan Ersoy, "İnşallah anacığımın yanına gitmek istiyorum. Hangi anneyi görsem ellerine sarılıyorum" dedi.

Kadın Dünyadır mottosu ile yapılan Türkiye Kadın Zirvesi, dün akşam gerçekleşti. Golden Palm Dergisinin Maximum Group Ana Sponsorluğunda Es Home Collection katkıları ile yaptığı organizasyon İş, ekonomi, spor, sanat ve televizyon dünyasının alanlarında birbirinden önemli kadın isimlerin katılımı yapıldı. Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Bülent Ersoy ise konuşmasıyla herkesi duygulandırdı.

"ANACIĞIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM"

Uzun Yıllardır törenlerden kendisini uzak tutan Bülent Ersoy Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödüllerinde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olurken sahnede giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti. Ersoy ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "9 Haziran'da 71 yaşına gireceğim. Kendimle hep iftihar ettim. Kimsenin huzurunda diz çökmedim. Allah-u Teala bence yarattıkları içinde en çok insanları seviyor. O yüzden hiç kimseyi ötekileştiremezsiniz. Kadını da Allah yarattı erkeği de. Kimse kimseden bir adım ileri veya geri değildir. Benim mantığım ve fikirlerim bu. Kabul görür veya görmez malum olduğu üzere kişiler demokrasilerde fikirlerini rahatlıkla söylerler.

Kadın bir anne. Ben 2 sene önce canım anacığımı toprağa verdim. Bir evlat hangi yaşta olursa olsun anneye muhtaç. Bende bugün sizinle biraz konuşmak, dertleşmek istedim. İnşallah anacığımın yanına gitmek istiyorum. Hangi anneyi görsem ellerine sarılıyorum." Ersoy'un sözleri karşısında duygulanan Ümmiye Koçak ise sahneye çıkarak Diva'ya destek olmayı ihmal etmedi.

Kanser tedavisi gören Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz, 2020 yılında 89 yaşında evinde hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kadın Zirvesine Bülent Ersoy Damga Vurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinem Umaş sokak hayvanları yararına YouTube kanalı açtı
Sinem Umaş sokak hayvanları yararına YouTube kanalı açtı
DEMET EVGAR İYİ NİYET ELÇİSİ OLDU!
DEMET EVGAR İYİ NİYET ELÇİSİ OLDU!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj verdiler
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj verdiler
DJ Akman Geri Döndü! Yeni Şarkısı ‘Gittiğin Her Yerde’ Yayında!
DJ Akman Geri Döndü! Yeni Şarkısı ‘Gittiğin Her Yerde’ Yayında!
Merakla beklenen film, görkemli bir gala ile vizyona girdi: ‘SADECE BİR GECE’
Merakla beklenen film, görkemli bir gala ile vizyona girdi: ‘SADECE BİR GECE’
BURSA’LI 30 ÇOCUK İLK DEFA ULUDAĞI GÖRDÜ
BURSA’LI 30 ÇOCUK İLK DEFA ULUDAĞI GÖRDÜ
RESSAM GAMZE LİM CARETTALARA NEFES OLACAK
RESSAM GAMZE LİM CARETTALARA NEFES OLACAK
“2022 BENİM YILIM OLACAK”
“2022 BENİM YILIM OLACAK”
MEHTAP ŞAFAK OKURLARIYLA BULUŞTU
MEHTAP ŞAFAK OKURLARIYLA BULUŞTU

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma