Türkiye Kadın Zirvesine Bülent Ersoy damga vurdu

HABER: MURAT UYGUR

Kadına şiddet, kız çocuklarının okuması ve kadın istihdamına dikkat çekmek için düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Bülent Ersoy'un sözleri herkesi duygulandırdı. Konuşmasında 2020 yılında kaybettiği annesini anan Ersoy, "İnşallah anacığımın yanına gitmek istiyorum. Hangi anneyi görsem ellerine sarılıyorum" dedi.

Kadın Dünyadır mottosu ile yapılan Türkiye Kadın Zirvesi, dün akşam gerçekleşti. Golden Palm Dergisinin Maximum Group Ana Sponsorluğunda Es Home Collection katkıları ile yaptığı organizasyon İş, ekonomi, spor, sanat ve televizyon dünyasının alanlarında birbirinden önemli kadın isimlerin katılımı yapıldı. Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Bülent Ersoy ise konuşmasıyla herkesi duygulandırdı.

"ANACIĞIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM"

Uzun Yıllardır törenlerden kendisini uzak tutan Bülent Ersoy Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödüllerinde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olurken sahnede giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti. Ersoy ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "9 Haziran'da 71 yaşına gireceğim. Kendimle hep iftihar ettim. Kimsenin huzurunda diz çökmedim. Allah-u Teala bence yarattıkları içinde en çok insanları seviyor. O yüzden hiç kimseyi ötekileştiremezsiniz. Kadını da Allah yarattı erkeği de. Kimse kimseden bir adım ileri veya geri değildir. Benim mantığım ve fikirlerim bu. Kabul görür veya görmez malum olduğu üzere kişiler demokrasilerde fikirlerini rahatlıkla söylerler.

Kadın bir anne. Ben 2 sene önce canım anacığımı toprağa verdim. Bir evlat hangi yaşta olursa olsun anneye muhtaç. Bende bugün sizinle biraz konuşmak, dertleşmek istedim. İnşallah anacığımın yanına gitmek istiyorum. Hangi anneyi görsem ellerine sarılıyorum." Ersoy'un sözleri karşısında duygulanan Ümmiye Koçak ise sahneye çıkarak Diva'ya destek olmayı ihmal etmedi.

Kanser tedavisi gören Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz, 2020 yılında 89 yaşında evinde hayatını kaybetti.