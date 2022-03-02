Türkiye Altın Yaşam Ödülleri Sahiplerini Buldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Daha önce Deniz Akkaya, Çağla Şıkel, Özge Ulusoy Ece Gürsel , Muammer Ketencioğlu , Tuğçe Sarıkaya , İpek Tanrıyar, Duygu Çakmak gibi ünlülerin çekimini gerçekleştiren moda fotoğrafçısı Semih Palancı en iyi moda fotoğçısı ödülüne layık görükdü.,

En İyi Moda Fotoğrafçısı Ödülü

Ünlü fotoğrafçı sahnede ödülünü alırken 3. ödülü olduğunu kendisine destekleyen annesine ve ekibine teşekkür ederek ödülünü aldı.

Gecede Ertem Şener , Fatih Ürek, Şebnem Özinal, Yosi Mirzahi, Behzat Gerçeker, Yeşim Salkım , Nilperi Şahinkaya , Hüseyin Avni Danyal , Vahe Kılıçaslan ve Emel Yıldırım ödüle layık görüldü.