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TÜRK SİNEMASINDA BİR İLK…

'Molly ile Tommy-Sihirli Miras’, vantrolog kuklalar ile çekilecek ilk film olmaya hazırlanıyor. Tuğba Melis Türk ve Keremcem’in başrollerini paylaştığı yapımın, yönetmen ve senaristliğini Eyüp Yağlı üstlenecek. Eser, öğretmen Gözde’nin kuklalarıyla başından geçenleri anlatacak.

28 Temmuz 2022 Perşembe 11:44
TÜRK SİNEMASINDA BİR İLK…

HABER: BURHAN AKDAĞ

Tuğba Melis Türk ve Keremcem’in başrollerini paylaştığı filmde; Hakan Akın, Deniz Oral, Faruk K, Zeynep Dizdar, Emre Ertunç, Elif Gül, Hakan Çankaya, Emre Mutlu, Ufuk Göçgüncü de rol alacak.

Filmin kadrosunda; Atilla Emirhan Kırık, Tuğba Kurun, Damla Nidam, Kıvanç Erkan, Ataberk Tufan da çocuk oyuncular olarak yer alacaklar.

Filmin senaryosunu yazan Eyüp Yağlı, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de yapacak. Filmin Genel Yönetmenliğini Kayhan Başoğlu, Görüntü Yönetmenliğini Yalçın Yadel, Uygulayıcı Yapımcılığını ise Hamdi Bor üstlendi.

EMK Film Production tarafından hayata geçirilecek olan filmin yapımcılığını Elif Gül üstlenirken, filmin çekimleri ise İstanbul’da üç hafta sürecek.

Blackwell Sushi Leventte yapılan tanıtım toplantısına , tüm ekip hazır bulundu. Çekimler öncesinde bir araya gelen ekip bol bol suşi  vediler ve moral depoladılar…

2023’te vizyona girmesi planlanan “Molly İle Tommy - Sihirli Miras” filminde; ilköğretim okulunda öğretmenlik yapan Gözde'nin, Molly ile Tommy (vantrolog) kuklalarıyla başından geçen ilginç maceraları anlatılıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Molly Ile TommySihirli MirasTuğba Melis TürkKeremcem
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