Türk Pop Müziğine Yüksek Çıkış Yapan Sanatçı

HABER: DİLEK KÖROĞLU

İlk teklisi susma olan melisa Canpolat catwork ile birlikte ortak bir projeye imza attılar. sözleri kendisine müziği ise catwork (amc) ait olan bu eser tüm müzik severlerin beğenisini kazandı .

Müzik dünyasın da Küçük yaşlardan beri müziğe duyduğu aşkı her defasında dile getiren başarılı müzisyen ikinci single çalışması için kolları sıvadı. sözleri yine kendisine ait olacak olan 2. Tekliyi çıkarmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Ve tüm müzik severlerin desteğini istediğini duyurdu.s