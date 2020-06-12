Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Alerjisi ya da astımı olanlara Covıd-19 tavsiyeleri
Alerjisi ya da astımı olanlara...
Türkiye’de mavi bayraklı plaj sayısı artmaya devam ediyor
Türkiye’de mavi bayraklı plaj sayısı...
Tatil planı yapanlar dikkat!
Tatil planı yapanlar dikkat!
Pandemi döneminde sağlıklı bir cinsel yaşam için öneriler
Pandemi döneminde sağlıklı bir cinsel...
2 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu
2 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜRK PAVAROTTİ BOŞANIYOR

‘Türk Pavarotti’ lakaplı sanatçı Hakan Aysev uzun sürmeyen evlilikleri sonrası tekrar mı boşanıyor?

12 Haziran 2020 Cuma 15:03
0 Okunma
TÜRK PAVAROTTİ BOŞANIYOR

HABER: NEDRET HOTUN


Ünlü tenör Hakan Aysev 1988 yılında konservaturardan mezun olur olmaz sınıf arkadaşıyla 1.evliliğini yapmış, ilk evlilik denemesi başarısızlıkla sonlanmıştı.

Takvimler 2000 yılını gösterdiğinde 5 yıl sürdürdüğü 2.evliliğini  yapmış, ancak 2005 yılında sona erdirmişti.

2008 yılında bu sefer mutluluğu bulacağım diyerek sosyetenin ünlü ismi Pelin Doğan’ la evlenmiş, sadece ve sadece 15 gün süren evliliği ışık hızıyla bitmişti.

Hakan Aysev 2009 yılında 4.evliliğini mimar Esen Öncan’ la yapmış ‘Esen Can’ adında bir kız çocuğa sahip olmuştu. Çift  2013 yılında yollarını ayırdı.

2015 yılında mide küçültme ameliyatı olup  50 kilo veren ve yeni hayata merhaba diyen Hakan Aysev, operasyondan hemen sonra yeni hayat arkadaşı aramaya başlamıştı.

2016 yılında 5. evliliğini meslektaşı vokalist Banu Karaca ile yapmış ancak yine mutluluğu bulamamıştı.

50 yaşına geldiğinde 2018 yılıydı. 6. Evliliğini  Evren hanım ile yapan ünlü tenörün bu birlikteliğinden de kötü haber geldi.

Bir türlü istediği hayat arkadaşını bulamayan , 6 evliliğini de yürütemeyen Hakan Aysev, eşi Evren Aysev’den boşanma kararı aldı.

5 kez evlenip ayrılan 6. evliliğinde boşanma kararı alan Hakan Aysev’ in 7. evliliği ne zaman yapacağı  merak konusu.     

​​​​​​​

Evlenmek istiyorum deyince kıramıyorum

Aysev, yaptığı evliliklerle ilgili "Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum" demişti.

Aysev’in evlenmeden önce eşlerine prenses gibi davrandığı, nikah masasına oturduktan sonra tamamen değişip başka bir insana dönüştüğü de konuşulan  rivayetler arasında.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TÜRK PAVAROTTİ BOŞANIYORHakan AysevNEDRET HOTUN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘‘AŞK 101’’ UĞURLU GELDİ, YENİDEN DÜZENLENDİ
‘‘AŞK 101’’ UĞURLU GELDİ, YENİDEN DÜZENLENDİ
''Beyaz Olmak için Derisini Kazıyan Çocuklara Şahit Oldum''
''Beyaz Olmak için Derisini Kazıyan Çocuklara Şahit Oldum''
Bodrum’un yeni yıldızı Miya Beach 
Bodrum’un yeni yıldızı Miya Beach 
Bülent Yetiş, pandemi dönemi 47 şarkı yapmış
Bülent Yetiş, pandemi dönemi 47 şarkı yapmış
MUSTAFA YILMAZ VE DOĞUŞ DAN MUHTEŞEM DÜET
MUSTAFA YILMAZ VE DOĞUŞ DAN MUHTEŞEM DÜET
Beytullah Yılmaz’ın yeni dizi heyecanı
Beytullah Yılmaz’ın yeni dizi heyecanı
Kazak yıldız Türkiye’de film çekecek
Kazak yıldız Türkiye’de film çekecek
Lara 15 Kilo Verdi!
Lara 15 Kilo Verdi!
Zeki Güner ve Yonca Lodi’den Düet Müjdesi
Zeki Güner ve Yonca Lodi’den Düet Müjdesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı