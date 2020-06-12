TÜRK PAVAROTTİ BOŞANIYOR

HABER: NEDRET HOTUN



Ünlü tenör Hakan Aysev 1988 yılında konservaturardan mezun olur olmaz sınıf arkadaşıyla 1.evliliğini yapmış, ilk evlilik denemesi başarısızlıkla sonlanmıştı.

Takvimler 2000 yılını gösterdiğinde 5 yıl sürdürdüğü 2.evliliğini yapmış, ancak 2005 yılında sona erdirmişti.

2008 yılında bu sefer mutluluğu bulacağım diyerek sosyetenin ünlü ismi Pelin Doğan’ la evlenmiş, sadece ve sadece 15 gün süren evliliği ışık hızıyla bitmişti.

Hakan Aysev 2009 yılında 4.evliliğini mimar Esen Öncan’ la yapmış ‘Esen Can’ adında bir kız çocuğa sahip olmuştu. Çift 2013 yılında yollarını ayırdı.

2015 yılında mide küçültme ameliyatı olup 50 kilo veren ve yeni hayata merhaba diyen Hakan Aysev, operasyondan hemen sonra yeni hayat arkadaşı aramaya başlamıştı.

2016 yılında 5. evliliğini meslektaşı vokalist Banu Karaca ile yapmış ancak yine mutluluğu bulamamıştı.

50 yaşına geldiğinde 2018 yılıydı. 6. Evliliğini Evren hanım ile yapan ünlü tenörün bu birlikteliğinden de kötü haber geldi.

Bir türlü istediği hayat arkadaşını bulamayan , 6 evliliğini de yürütemeyen Hakan Aysev, eşi Evren Aysev’den boşanma kararı aldı.

5 kez evlenip ayrılan 6. evliliğinde boşanma kararı alan Hakan Aysev’ in 7. evliliği ne zaman yapacağı merak konusu.

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Evlenmek istiyorum deyince kıramıyorum

Aysev, yaptığı evliliklerle ilgili "Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum" demişti.

Aysev’in evlenmeden önce eşlerine prenses gibi davrandığı, nikah masasına oturduktan sonra tamamen değişip başka bir insana dönüştüğü de konuşulan rivayetler arasında.