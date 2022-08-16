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TÜRK MARKASI RAMONDER AZERBAYCAN DEFİLESİNE HAZIRLANIYOR

Ülkemizde birçok ünlü sanatçı ve cemiyet hayatının önde gelen renkli simalarını giyindirmenin gururunu taşıyoruz diyen Ramonder Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Sefa Ramazan Öztürk yaptığı açıklamada; "Ramonder markası olarak Avrupa Bölgesi ve Amerika'da yeni yatırım ve projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

16 Ağustos 2022 Salı 13:26
TÜRK MARKASI RAMONDER AZERBAYCAN DEFİLESİNE HAZIRLANIYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Amacımız Türk ürünlerini kalitesini Dünya genelinde tanıtmak ve yaymak yüksek kaliteli ürünleri tüketiciye ulaştırmaktır.

Önümüzdeki aylarda kardeş ülke Azerbaycan'da Türkiye ve Azerbaycan'ın önde gelen ünlü isimlerinin katılacağı büyük bir defile için kolları sıvadık. Dolar ve Euro'nun yükselişi insanların lüks giyim merakını hiç değiştirmedi. Modaseverler ekonomik krize rağmen müthiş bir alim içerisinde...

Ramonder özel ve lüks üretim ürünlerini global dünya piyasasına modaya yön veren bir marka dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
RamonderSefa Ramazan Öztürk
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