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Türk manken Tayfur Şenel’in büyük başarısı

Uluslararası Güzellik ve Modellik Yarışmasında Türk Manken kendine has tarzı ve stiliyle gecede derece alarak ülkesine madalya kazandırdı…

13 Aralık 2022 Salı 13:11
Türk manken Tayfur Şenel’in büyük başarısı

Haber: Aslan Sayım

‘Miss & Mister Beaute İnternational 2022’ finali stanbul’da gerçekleşti. 15 ülkenin finale kaldığı yarışmada Türk genci Tayfur Şenel ‘1st First Runner’seçilerek büyük başarıya imza attı. 

26 yaşındaki Türk manken İskandinav tarzıyla tümjürinin dikkatini üzerine çekti ve yarışma boyunca herkesin ilgi odağı oldu. Tayfur Şenel, uzun saç, sakalları ve renkli gözleriyle tüm seyircinin odak noktası oldu. Birbirinden ünlü ve deneyimli altıjürinin oylama yaptığı yarışmada derece alan Tayfur Şenel, böylelikle ilerleyen zamanlarda yurtdışında gerçekleşecek olan başka bir yarışmada Türkiye’yitemsil etmeye hak kazandı. 

Yarışma sonrası basına konuşan başarılı manken; “Kendimden emin adımlarla bu yolda yürüyeceğim,bu gece aldığım derece için çok mutluyum ve ülkemi çok daha iyi yerlerde ve iyi işlerde temsil edeceğim. Hiç durmadan ve vakit kaybetmeden ilerleyen zamandaki yarışma için hazırlanacağım, ülkeme tekrar bir derece daha getireceğime tüm kalbimle inanıyorum ve dünya çapında bir manken olmak istiyorum.” dedi. Asıl hedefinin dünya çapında bir koreograf ve manken yetiştiricisi olmak olduğunu söyleyen Tayfur Şenel, bunu başarabileceğine inandığını da dile getirdi. Yürüyüş konusunda iddialıolduğunu dile getiren başarılı manken, bunun için çok mücadele verdiğini, en iyisi olabilmek adına hala aktif bir şekilde çalıştığını, yakın zamanda kendine mankenlik, yürüyüş ve koreograf kursu açacağını sözlerine ekleyip son olarak, “Benden desteğini esirgemeyip yanımda olan herkese ve  bu gece bana bu ödülü laik gören jüri üyelerine de teşekkür ederim.” dedi.

Tayfur Şenel Kimdir?

1997 İstanbul Doğumlu, 1.86 boyunda olan 26 yaşındaki Türk Manken Tayfur Şenel, İlkokulubitirdikten sonra mankenlik yapabilmek adına açık öğretimden okumayı tercih edip, mankenlik hayatına ilk olarak 16 yaşında bir deri firması mankenliği yaparak başlamıştır. O zamanlar yürüyüş eğitimini eski mankenlerden Yaşar Alptekin ve Berkay Göksoy’dan alan, sonrasında Eyüp Akkaya ile eğitime devam edip ‘Best Catwalk Man sertifikası’ alan Tayfur Şenel, bu yaşına kadar birçok deri firmasının podyum mankenliğini yapmıştır. Dizi sektöründe de belli bir süre farklı roller alan Türk manken, şuan için sadece mankenlik yapmakta olup çalıştığı firmalarda manken eğitmeni ve koreograf olarak görev almaktadır. Belli günler özel yürüyüş dersi veren Tayfur Şenel, şuan için Türkiye’de  en genç yaşta ki eğitmen unvanına sahip olup gelecek vadeden bir kişi olarak gösterilmekte. Üniversite hayatına da devam eden ayakkabı tasarım bölümü öğrencisi Tayfur Şenel, hala aktif olarak podyum mankenliği yapmakta olup ayrıca özel oyuncu koçu tarafından oyunculuk eğitimi almaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Güzellik Ve Modellik YarışmasıTayfur Şenel
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