Turgut Eryılmaz & Engin Küçümen’den Yepyeni Hit Şarkı “Hadi Hadi Söyle”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engin Küçümen & Turgut Eryılmaz’ın, “Hadi Hadi Söyle” isimli projesi, resmî video klibiyle birlikte netd müzik ve tüm dijital pla'ormlar başta olmak üzere tüm her yerde yayında!

“Rakıdaki Tadımsın”dan sonra “Hadi Hadi Söyle” projesi için bir araya gelen Turgut Eryılmaz ve Engin Küçümen’den yine dillerden düşmeyecek hit bir parça daha karşınızda!

Kıpır Kıpır Bir Şarkı “Hadi Hadi Söyle”

Daha önce “Rakıdaki Tadımsın”dan ile tanıdığımız Turgut Eryılmaz ve Engin Küçümen ikilisi yeni şarkıları “Hadi Hadi Söyle” için tekrar bir araya geldiler. Turgut Eryılmaz ve Engin Küçümen bu yeni şarkıları için oldukça iddialı konuşarak dillerden düşmeyecek hit bir parça ile yine karşınızdayız dediler.!

Dün Yayına Girdi

Engin Küçümen & Turgut Eryılmaz’ın, “Hadi Hadi Söyle” isimli projeye, çektikleri video klibte özellikle deniz sahneleri ilgi çekiyor. Dün NetDMüzik ve tüm dijital platformlarda yayına giren şarkının söz ve müziği Engin Küçümen’e, düzenlemesi ise Mehmet Fatih Şık’a ait. Video klipte ise sanatçı Turgut Eryılmaz hem söyledi hemde oynadı.