Turgay Kıran’dan anlamlı ziyaret

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Spor Dünyası, iş ve cemiyet hayatının ünlü ve sevilen simalarından işinsanı Turgay Kıran Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa göz hastanesine ziyarette bulundu. Göz nurunu koruma vakfı başkanı Avukat Fuat Topdemir’den hastane hakkında bilgi alan Kıran ‘’Sevgili başkanım Fuat Topdemir eski bir dostum. Kendisine nezaket ziyaretinde bulundum. Yaşadığımız bu zor süreçte hastalarımızı da ziyaret etme şansı yakaladım. Kendilerine biraz moral ve tebessüm verebildiysem ne mutlu bana. Böyle muhteşem, donanımlı bir hastaneye gelmişken bir de tam teşekküllü göz muayenesi oldum. Maşallah gözlerimizde bir sıkıntı yok. Dediğim gibi gerçekten mükemmel bir hastane. Vatandaşa açık ve hasta muayene ücretleri gayet makul. Vakıf hastanesi oldukları için yardıma muhtaç ve ihtiyacı olan hastalara da gereken desteği veriyorlarmış. Buna çok sevindim. Sevgili dostumu ve tüm hastane ekibini yürekten kutluyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Lionslar ve hayırsever vatandaşların katkıları ile kurulan Göz Nurunu Koruma Vakfı başkanı Fuat Topdemir hastanelerinde; şaşılıktan kornea tedavisine kadar tüm hastalara gerekli hizmeti en üst seviyede verdiklerini belirtirken, günün anısına işadamı Turgay Kıran’a teşekkür plaketi takdim etti.