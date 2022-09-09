Tuğçe Aral’dan milyonluk klip

HABER: DİNÇER KARACALAR

Modellikten şarkıcılığa geçiş yapan Tuğçe Aral, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı “Sallaya Sallaya” ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Söz , Müzik ve Aranjesi Mustafa Arapoğlu,na ait olan parça Müzik listelerine damgasını vurdu. Aral klibi için de Yönetmen Enes Bilal Taşçı ile anlaştı. Klip 3 günde beykoz kundura fabrikası platosunda çekildi.

KIYAFETLERİ ÇOK KONUŞULACAK

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Tuğçe Aral, “Sallaya Sallaya”nın klip çekimlerinde birbirinden iddialı kıyafetlerle kamera karşısına geçti. Sevenlerine güzel görünmek için hiçbir masraftan kaçınmayan başarılı sanatçı, sadece styling’i için 1.5 milyon liradan fazla harcama yaptı.

STYLING ANNEDEN

“Tüm styling sürecini annemle beraber yürüttük” diyen Tuğçe Aral, sanatçıların giyim kuşamlarına özen göstermesi gerektiğini söyledi: “Göz önünde olan insanların kendilerine yatırım yapmaları gerektiğine inanıyorum. Ben yıllardır kazandığım parayla ev ya da arsa değil, kıyafet ve aksesuar aldım. Klipte kullandığım kıyafet, ve saatlerin değeri de 1.5 milyon lirayı aşıyor. Ama her şeye değdi, çok güzel bir klip çektik.”