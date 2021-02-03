TUĞBA’YA HAYRANLARINDAN DUYGULANDIRAN TAKVİM SÜRPRİZİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

YouTube’da 500 bin izlenmeye ulaşan şarkısı ile birlikte “2021 benim yılım olacak” açıklaması yapan Ünal’a takipçileri büyük bir sürpriz hazırladı.

Başarılı şarkıcının fotoğraflarının olduğu 2021 takvimi bastıran hayranları, Ünal’ı şaşırttı. Bu sürpriz karşısında çok duygulanan Tuğba Ünal, “2021 gerçekten benim senem oldu. Fanlarıma ve tüm takpiçilerime çok teşekkür ediyorum’’dedi.

Tuğba Ünal, sosyal medyada yeni şarkısının çok yakında çıkacağının da müjdesini verdi.