Tuğba Ünal’ın Urfa'ya özel repertuarı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Şanlıurfa Nevali Otel'de düzenlenen kına gecesinde sahne performansı ve gecede giydiği kıyafeti ile göz kamaştırdı. Şanlıurfa'ya özel repertuar hazırlayan Tuğba Ünal, popüler şarkılarının yanı sıra Urfa türküleriyle de geceye renk kattı.

Dillere destan bir kına gecesine iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Gelin ve damatla gecenin finalinde poz veren Ünal, "Yoğun programıma ara verip değerli dostum Şerif Akay ve müstakbel eşi Cud Alsaleh'in bu güzel günlerinde bulunmaktan çok mutluyum. Çiftimize mutluluklar diliyorum" dedi.Ünal, yakın zamanda kendi adını taşıyan sürpriz ürünü ile muhteşem işlere imza atacağının da müjdesini verdi.