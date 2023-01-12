TUĞBA ÜNAL RÜZGARI ESECEK

KÖPEK KORKUSUNU YENDİ CAN DOSTU SAHİPLENECEK



Alex isimli can dostuyla keyifli görüntüler veren Tuğba Ünal, "Köpek korkum vardı. Çok severdim ama yaklaşamazdım. Bu çekim sayesinde korkumu da yendim. Alex ile çok güzel bir çekim yaptık çok eğlendik. Şimdi bir köpek sahiplenip, korkumun üzerine gideceğim" dedi.



Çekimlerde güzelliğiyle dikkat çeken Tuğba Ünal, yeni projelerini ve 2023'ten beklentilerini anlattı. Sürpriz bir şarkı hazırlığında olan güzel sanatçı, "2023 yılından çok umutluyum. Bomba gibi şarkılarla geliyorum. Yeni yıla damga vuracağım. Tuğba Ünal rüzgarı esecek." dedi.