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Tuğba Özay’dan doğaya dönüş

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:42
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Tuğba Özay’dan doğaya dönüş

YAŞAR ŞENYÜZ / ÖZEL HABER

Covit-19 salgının başlaması ile birlikte Antalya’da ki çiftlik evine giden Tuğba Özay Toros dağlarının tepelerinde ve eteklerinde bulunan tabiatın tadını çıkartıyor. Her gün kendini doğaya atan Özay içindeki asi ruhu da dışa vurma imkanı yakalayarak Torosun eteklerinde atış talimlari de gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabında hayranlarına seslenen güzel sanatçı

 ‘‘Bir yanım asi ve hep asi kalacak . Yaşamı bu kadar seven bir insan olarak tüm isyanım haksızlıklara , sevgisizliğe , ihanetlere , hainliğe ..! Bulaşmadım ..! Bulaşmayacağım ..! Aynılaştıramayacaksınız ..! Dünya dönüyorsa iyiler sayesinde ..! Kötülük elbet bir gün son bulacak ..! Bırak kendini doğaya , dağlara , coşkun akan ırmaklara , yemyeşil ormanlara , özgür uçan kuşlara ..! Bak nasıl da insanlaşıyorsun ..! Yeter ki ha gayret de ..! dedi.

Hayalindeki Dünyayı Anlattı

Hayranlarına hayalindeki dünyayı anlatan Özay; ‘Nasıl bir dünya düşlüyorum biliyor musunuz..? Madem ki 6 milyar insan aynı döneme denk geldik. Çocukluğumdan beri düşlediğim dünyayı sizlere dilim döndüğünce anlatayım. İnsanın, hayvanın, doğanın kardeşçe olabildiği bir dünya. Örneğin deniz mavi olsun ağaç yeşil bulut beyaz. Ve kendi içlerindeki renk tonlarıyla beraber. İnsan. En renkli o olsun örneğin. Ne dil ayırsın ne din ne soy ne renk.! İnsan rengarenk olsun.! Türk’ü, Kürt’ü, Yunan’ı, Ermeni’si, Afrikalısı Çinlisi, Finlisi ayırt etmeden.! Empati olsun! Sonsuz evrende küçük bir adada yaşadığımız düşünülerek! Herkesin birbirine zincir gibi bağlantılı olduğunu hissederek! Birinin bir diğerine ihtiyacı olduğunu bilerek! Dostlukta, sosyal yaşamda, aile içinde güven olsun! Aşkta sadakat olsun! Sevgi, saygı olsun! İhanet olmasın kimsenin yaşamında! Biri bir diğerine travmalar yaşatmasın! Yetebilsin dünya hepimize! Yetebilsin bir insan bir insana! Ölümün adresi yok! Zamanı da! Milyarlarca yıl geçmiş geçecek. İnsanoğlu gelir göçer! Ama insanlık! Ama doğa! Denizler, dağlar, coşkun akan dereler. Müthiş bir denge varken esasında nedir cenneti cehenneme çevirmek sonra bilinmezlikteki cenneti aramak.! Adem ile Havva mı suçlu? Habil ile Kabil mi.? Neden yetmiyoruz yetemiyoruz.?! Neyi paylaşamıyoruz? Hepimiz kaybetmedik mi sevdiklerimizi? Anıları acı vermiyor mu? Neden ihanet ediyoruz insanlığa, doğaya, inançlara.? Tüm yaşama sevincimiz ve umutlarımızla birlikte…’’ Yazınca sayısız yorum ve beğeni aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tuğba ÖzayDoğaAntalyaçiftlik Evi
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