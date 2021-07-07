Tuğba Özay rüyasını gerçek yaptı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL
Güzel şarkıcı Tuğba Özay, çocukluğunda elinde kaşık ile söylediği "Dinle" şarkısını rüyasında seslendirdiğini görünce şarkıyı alıp kliplendirdi.
Ünlü şarkıcı Tuğba Özay’ın çocukluğunda, aynanın karşısına geçip seslendirdiği Kibariye ile özdeşleşmiş “Dinle” isimli şarkısı sevenleri ile buluştu.
Sözü Oktay Ülkügüner’e bestesi Kadir Tapucu’ya ait şarkının düzenlemesini Suat Aydoğan üstlenirken nostaljik klibin yönetmenliğini Erkan Nas gerçekleştirdi. Klip çekimlerini fan kitlesi TUBİST’lerin katılımı ile gerçekleşen “Dinle” Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.
Önce Vatan Gazetesi