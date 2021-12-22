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TUĞBA ÖZAY: HERKES ADAM OLAMAZ

Tuğba Özay’ın mantılı pastırmalı Kayseri keyfinde erkeklere ince mesaj

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:23
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TUĞBA ÖZAY: HERKES ADAM OLAMAZ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü manken Tuğba Özay, Kayseri’de adeta keyif yaptı. Kayseri Talas’ta hanım girişimcilerin hayata geçirdikleri “The Blackk Lounge” adlı mekanın açılışını yapan Tuğba Özay, kaşık kaşık Kayseri mantısı yedi, pastırma doğradı. Yapılan yemeklerin hepsinin tek tek tadına bakan ünlü model, kadınlara destek verip kadına şiddet konusunda da açtı ağzını yumdu gözünü. Kadına şiddet ile ilgili sorulan bir soruya “Hepimizin bir psikolojik tedaviden geçmemiz lazım. Herkes erkek olabilir ama adam olamaz” dedi.

Bir süreden beri yoğun bir şekilde şehir şehir dolaştığını söyleyen Tuğba Özay’ın son durağı Kayseri oldu. Hanım girişimci Öznur Eren’nin hayata geçirdiği “The Blackk Lounge” adlı cafe restaurantın açılışına yapan Tuğba Özay Kayseri’de hayranları ile bir araya geldi. Oldukça keyifli zaman geçiren Özay, kendisi için özel olarak hazırlanan Kayseri yemeklerinin de tadına bakmayı ihmal etmedi. Yemek sonrası sahnede kendi şarkılarını seslendiren Tuğba Özay hayranları ile bol bol fotoğraf çektirip selfie yaptı. Erkek hayranları kadar hanım hayranlarının da yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü model giydiği derin göğüs dekolteli siyah kıyafeti ile de dikkat çekti. Mekanın açılışına Talas Belediye Başkan yardımcısı Koray Kök’de katıldı.

Kadınlara sevgi gösterin

Kayseri’de Kadın girişimcilere destek veren Tuğba Özay kendisine yöneltilen kadına şiddet konusundaki soruya karşılık olarak adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Kadınlara karşı bu devirde yapılan kaba kuvvetin şiddetle karşısında olduğunu belirten Tuğba Özay “Bu devirde bu çağda bana kadına şiddet ile ilgili sorunun sorulması bile korkunç bir şey. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvanlara şiddet korkunç bir şey. Hepimizin bir psikolojik tedaviden geçmemiz lazım, öyle bir ruh haline geldik maalesef. Nerede sevgi nerede hoşgörü, anlayış. Beylere şunu hatırlatmak isterim. Kadın olmadan dünya güzelleşmez, kadın olmadan hayat devam edemez. Herkes erkek olabilir ama adam olamaz” diyerek adeta isyan etti.

Önce Vatan Gazetesi

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