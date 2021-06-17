Tuğba Özay Hayranları İle Klip Çekti

Ünlü Sanatçı Tuğba Özay önümüzdeki hafta sevenlerinin beğenisine sunacağı "Dinle" adlı cover şarkısına Ayazağa'da bir platoda klip çekti. Klibinde birbirinden farklı ve iddialı kostümler giyen Özay'a "Tubistler" adını verdiği hayran kitlesi de eşlik etti.Türkiye'de ilk defa bir sanatçı hayranlarına klibinde yer verdi.Ayrıca klipte sosyal medya fenomeni Nesip Tayurak da yer alırken klibin en renkli simalarından biri oldu. Klibin yönetmenliğini ise ünlü yönetmen Erkan Nas üstlendi.Tuğba Özay hem klibi hem de şarkısıyla bu yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Haber Sedat Sarıkaya