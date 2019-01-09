Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90900
ALTIN
228.148
DOLAR
5.5295
STERLİN
7.0390
EURO
6.3342
Tuğba Devleri Solladı
Tuğba Devleri Solladı
Galatasaray, Emre Taşdemir'i de KAP'a bildirdi
Galatasaray, Emre Taşdemir'i de KAP'a...
Atıklar sanatsal bir bakış açısıyla fotoğraflanarak sergilendi
Atıklar sanatsal bir bakış açısıyla...
Yılmaz Özeren: "İkinci yarı her maç final"
Yılmaz Özeren: "İkinci yarı her...
WhatsApp Gold tehlikesine aman dikkat
WhatsApp Gold tehlikesine aman dikkat

Tuğba Devleri Solladı

Romantik teklisi Masal'la listelere hızlı bir giriş yapan genç popçu Tuğba Yurt, sıra dışı bir yarışla gündemde...

Tuğba Devleri Solladı

Romantik teklisi Masal'la listelere hızlı bir giriş yapan genç popçu Tuğba Yurt, sıra dışı bir yarışla gündemde...

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:45
0 Okunma
Tuğba Devleri Solladı

İSTANBUL- Ulusal radyo veri analiz listelerinde ''En Çok Çalan Şarkılar'' kategorisine hızlı bir giriş yapan Tuğba Yurt, 2018'in mayıs ayında çıkardığı ''Yine Sev Yine'' şarkısını yeni teklisi Masal ile geride bıraktı. Aynı listelerde her iki şarkısı da birbiri ile yarışan güzel sanatçı, başarısı ile göz doldurdu. 

Ulusal radyo ve televizyonların top10 listelerinde de hızla kendisine yer bulup tırmanışa geçen Tuğba Yurt, ''Masal'' ile  yakaladığı bu ivmeyle müziğin dev isimlerini geride bırakırken "Yine Sev Yine"nin hala en çok dinlenen şarkılar arasında yer almasıyla da dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
En Çok Çalan ŞarkılarMasalTuğba Yurt2018in Mayıs AyıElif Günay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orhan Baba’dan geçer not
Orhan Baba’dan geçer not
Buray‘ın Avrupa turu başlıyor
Buray‘ın Avrupa turu başlıyor
Yüzünü Köpükle Genç Tutuyor
Yüzünü Köpükle Genç Tutuyor
Sanatçı Seda Üren'den Örnek Davranış
Sanatçı Seda Üren'den Örnek Davranış
TED Konferansında Aydilge Damgası
TED Konferansında Aydilge Damgası
Baran Taylan Yolalan, ‘Dijital Esaret’te!
Baran Taylan Yolalan, ‘Dijital Esaret’te!
KIPKIRMIZI FATİH ÜREK
KIPKIRMIZI FATİH ÜREK
Sahne öncesi hindileri unutmadı
Sahne öncesi hindileri unutmadı
Aydilge'den Yeni Yıl Sürprizi
Aydilge'den Yeni Yıl Sürprizi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ