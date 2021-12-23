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Tren Bahçeşehir’den Demet Akalın ve Selçuk Balcı konseriyle görkemli açılış

23 Aralık 2021 Perşembe 13:04
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Tren Bahçeşehir’den Demet Akalın ve Selçuk Balcı konseriyle görkemli açılış

Haber: Aslan Sayım 

İstanbul gözde eğlence mekanlarından birine daha kavuştu. Önceki gün açılışı gerçekleşen işletme sahibi Cemal Bozyel’in yaptığı Tren Bahçeşehir’in açılışı adeta dillere destan oldu…

Açılışa gelen misafirler önce Bodrum Meyhane Yeni Nesil’de ağırlanırken Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı’nın şarkılarıyla eğlenceli dakikalar yaşadıktan sonra daha sonra Tren Bahçeşehir’e geçtiler. Açılış töreni sonrasında Demet Akalın sahne alırken geceye katılan konuklara dansçılarıyla unutamayacakları eğlenceli dakikalar yaşattı. Gecede Demet Akalın’a eşi Okan Kurt DJ setupta eşlik etti.

Büyük bir izdihamın yaşandığı açılışta Demet Akalın’ın ardından çeşitli dans şovları sahne alırken açılışa repçi Mero, Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Ömer Kurt gibi sinema ve dizi dünyasının sevilen isimleriyle birlikte çok sayıda iş insanı ve cemiyet insanı katıldı.

Açılış öncesi kısa bir açıklama yapan Tren Bahçeşehir işletme sahibi Cemal Bozyel “İstanbul’a muhteşem bir eğlence mekanı açmanın heyecanını yaşıyoruz. Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere haftanın 4 günü misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Cuma geceleri canlı sahnemiz olacak. Demet Akalın’dan sonra Sinan Akçıl, Deha Bilimler, Merve Özbey, Serdar Ortaç, İdo Tatlıses, Burak Bulut & Kurtuluş Kurt , İrem Derici gibi ünlü isimleri sahnemizde ağırlayacağız. Bodrum Meyhane Yeni Nesil ise haftanın 6 günü misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Hafta içi Çarşamba günlerini gençlere daha fazla hitap etmek adına Türkçe Rap yapan sanatçılarımızı ağırlayacağız. İstanbul’un eğlence hayatına yeni bir soluk getiriyoruz.” dedi.

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Tren Bahçeşehirden Demet Akalın Ve Selçuk Balcı Konseriyle Görkemli Açılış
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