TOZLU HAYATIM

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü televizyon yapımcısı Zafer Kerey’in sözlerini yazdığı Ferah Zeydan ve Turgay Saka’nın seslendirdikleri Tozlu Hayatım adlı şarkı sadece YouTube kanalında üç günde yarım milyon izleme alınca bütün dikkatleri üzerine çekti. Turgay Saka’nın bestesini yaptığı şarkının aranjesi Atınç Tombak'a ait klibinde ise Ferit Çetinkaya imzası var. 20 milyon Aboneli NetD Müzik kanalında Hit şarkılar sıralamasında kısa bir süre içinde birinci sıraya yükselen Tozlu Hayatım izleyenlerden binlerce olumlu mesajlar alıyor.