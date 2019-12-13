Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110788
ALTIN
273.638
DOLAR
5.7826
STERLİN
7.7529
EURO
6.4612
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz 3 puan
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz...
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden işleniyor''
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden...
Yunus Parkları turizmcilerin yüzünü güldürdü
Yunus Parkları turizmcilerin yüzünü güldürdü
3+1 Zombili galası
3+1 Zombili galası
İş fırsatları için hemen tıkla!

Toprak Şeker Kuaför’den Kanser Hastalarına Destek

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Toprak Şeker Kuaför’den Kanser Hastalarına Destek

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

13 Aralık 2019 Cuma 11:23
7 Okunma
Toprak Şeker Kuaför’den Kanser Hastalarına Destek

HABER: AZİZ KARATAŞ

Ünlülerin kuaförü Toprak Şeker’den örnek davranış! Şeker, kanserle mücadele konusunda farkındalık yaratmak ve bu amansız hastalıkla mücadele eden çocuklara umut olmak amacıyla saçlarını kazıttı. 

Kanser hastaları ve yakınlarına yönelik çalışmalar yapan Kanser Savaşçıları Derneği’ne Topak Şeker’den destek geldi. Çok sayıda sanatçıyla çalıştığı için “ünlülerin kuaförü” olarak anılan ve yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Şeker, Kanser Savaşçıları Derneği’nin projesine destek olmak amacıyla saçlarını kazıttı.

ÖRNEK DAVRANIŞIYLA TAKDİR TOPLADI

Toplumda kanserle mücadele konusunda farkındalık yaratmayı ve bu amansız hastalıkla mücadele eden çocuklara umut aşılamayı hedefleyen projeye dahil olan Toprak Şeker, gözü gibi baktığı saçlarıyla vedalaştı. Başarılı kuaför, saçlarını kazıttıktan sonra da bir video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yaklaşık 400 bin takipçisini kanserle mücadele konusunda duyarlı olmaya davet eden Şeker, bu anlamlı davranışıyla takdir topladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Toprak Şeker KuaförKanser Hastaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3+1 Zombili galası
3+1 Zombili galası
Kader Demir Gibi Sağlam Geliyor
Kader Demir Gibi Sağlam Geliyor
Ünlülerin kuaförü Avrupa’da şov yaptı
Ünlülerin kuaförü Avrupa’da şov yaptı
ÖMÜR GEDİK’İN KLİBİ CHARLİZE THERON’DAN MI ESİNTİ?
ÖMÜR GEDİK’İN KLİBİ CHARLİZE THERON’DAN MI ESİNTİ?
DORİTOS LATİN AMERİKA ATEŞİ KASIP KAVURDU
DORİTOS LATİN AMERİKA ATEŞİ KASIP KAVURDU
Wilma Elles rüzgarı esti
Wilma Elles rüzgarı esti
Radikal karar
Radikal karar
Model of Celebrity International’a Türk jüri
Model of Celebrity International’a Türk jüri
Sevda Giray 23 yıl sonra…
Sevda Giray 23 yıl sonra…

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans