Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91270
ALTIN
217.609
DOLAR
5.2827
STERLİN
6.7733
EURO
6.0407
Türk voleybolu 2018'de başarılarına devam etti
Türk voleybolu 2018'de başarılarına devam...
Ağa takılan tarihi çapa su altına ışık olacak
Ağa takılan tarihi çapa su...
Üç Güneş, iki Ay tutulması gerçekleşecek
Üç Güneş, iki Ay tutulması...
Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu
Medipol Başakşehir'in kamp programı belli...
AVM'ler doldu taştı
AVM'ler doldu taştı

Toprak Şeker'den 2019 saç trendleri

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Toprak Şeker'den 2019 saç trendleri

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:00
0 Okunma
Toprak Şeker'den 2019 saç trendleri

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Tanınmış isimlerin saçlarını emanet ettiği Kuaför Toprak Şeker'in ünü dünyaya yayıldı. 2019 yılı saç trendlerine yönelik tüyolar veren Şeker, "Bu sezon yine kahverengi tonları oldukça ön planda.Soğuk kış günlerini ısıtan sıcak espresso koyuluğundaki kahverengi saçlar daha derin ve gizemli bir görünüm katıyor" dedi.

Dünyaca ünlü isimlerin özel uçaklarıyla saçlarını kendisine yaptırmak için günübirlik Türkiye'ye geldiğini söyleyen saç tasarım uzmanı Toprak Şeker, "Moda trendleri sık sık değişirken, saç trendleri kıyafetlerle yarışır hale geldi. Modası asla geçmeyen sarı saçlar sezonun trend renkleri arasında ön sıralarda yerini alıyor, koyu dipler, sarı saçlar 2019'un favorilerinden biri. Ayrıca sıcak ve soğuk renklerin karışımı olan 'sandre' dediğimiz tonlar sarı saç renkleri arasında oldukça revaçta" diye konuştu. 

Saçların bakımının, modelinin, yapısının, tarzının ve renginin büyük önem taşıdığını belirten Şeker, "Başta Dubai, İran, Katar ve Ürdün olmak üzere birçok ülkeden müşterilerimiz var. En büyük hedefimiz müşterileri VIP araçlarla evlerinden alıp hayallerindeki saça kavuşturmak" ifadelerini kullandı. 

İŞTE TOPRAK ŞEKER'E GÖRE 2019 YILININ ÖNE ÇIKAN SAÇ TRENDLERİ:

Balyajda Akdeniz Esintisi: Kahve, karamel ve sarı gibi renklerdeki muhteşem uyumuyla göz kamaştıran "Akdeniz Balyajı" koyu renk saç tercih eden hanımların görünümüne yumuşak bir etki sağlıyor.

Akıllı Mor, Tatlı Pembe: Pembe ya da mora yakın tonlar bu kış saçların arasında dağınık biçimde yayılarak görünümünüze farklı bir renk katıyor. Marjinal ve özgür ruhlu hanımların seveceği bu renkler havanızı değiştiriyor.

Sıcak Tarçın: Sarışın mı, yoksa kızıl mı? Biraz bakırla renklendirilen sarıya dönük tarçın rengi 2019'un trendleri arasında. Özellikle açık tenli kadınların çok beğeneceği sarıya dönük tarçın renkli saçlar oldukça iddialı bir görünüm sağlıyor.

Gece Siyahı: Vazgeçilmez siyah bu sezon parlak değil. Işıltıdan uzak, daha yoğun tonlardaki siyah renk saçlar, yıldızlı Akdeniz gecesi sıcaklığında.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Toprak ŞekerSaç Trendleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pelin’den herkese ‘Çello’
Pelin’den herkese ‘Çello’
Şimdi Duygu depresyonda!
Şimdi Duygu depresyonda!
Poll Production Booking'in ilk transferi Serdar Ortaç
Poll Production Booking'in ilk transferi Serdar Ortaç
Özge Doğru “Cellat”ıyla geliyor
Özge Doğru “Cellat”ıyla geliyor
İLGİNÇ BENZERLİK
İLGİNÇ BENZERLİK
Hakan Altun'la Yılbaşı
Hakan Altun'la Yılbaşı
KırmızıTürk Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu 
KırmızıTürk Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu 
Polat Bilgin oyuncu yetiştirecek
Polat Bilgin oyuncu yetiştirecek
Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı!
Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ