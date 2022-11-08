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Tolgahan Sayışman huzurevi sakinlerine 'Aynasız Haluk'u izletti

Tolgahan Sayışman, önceki gün huzurevi sakinleriyle beraber görüntülendi. Sayışman, hem rol alıp hem de yapımcılığını üstlendiği 'Aynasız Haluk' filmini sinemada bir salon kapatarak, huzurevi sakinleriyle beraber izledi.

08 Kasım 2022 Salı 14:51
Tolgahan Sayışman huzurevi sakinlerine 'Aynasız Haluk'u izletti

HABER: AZİZ KARATAŞ

'Aynasız Haluk'u huzurevi sakinleriyle birlikte izleyen ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, “Filmden ziyade büyüklerimiz için güzel bir aktivite olsun istedim.Malum pandemiden çıktık. Farklı yerlerde, güzel vakit geçirmek en çok büyüklerimizin ihtiyacı. Sözleştik, kendileriyle bu buluşmaları sıklaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKLERİMİZ İÇİN GÜZEL BİR AKTİVİTE OLSUN İSTEDİM"

Keyif dolu iki saat geçiren ünlü oyuncu, film sonrası huzurevi sakinleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakmayan Tolgahan Sayışman, "Filmden ziyade güzel bir aktivite olsun istedim büyüklerimiz için. Malum pandemiden çıktık... Farklı yerlerde, güzel vakit geçirmek en çok büyüklerimizin ihtiyacı... Sözleştik, kendileriyle bu buluşmaları sıklaştıracağız" açıklamasını yaptı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tolgahan Sayışman
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