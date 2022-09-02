Tolga Yüce “The Hope” setinde boğulmaktan son anda kurtuldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü oyuncu Tolga Yüce, başrolünü üstlendiği Hollywood filmi “The Hope”un Sapanca’da yapılan çekimlerinde ölümden kıl payı kurtuldu. Gölde yüzme sahnesinde dublör kullanmak yerine kendi oynamayı tercih eden Yüce, suya açıldıktan bir süre sonra bataklığa saplandı.

SETTE BÜYÜK PANİK

Kurtulmaya çalışsa da dibe doğru çekilen Tolga Yüce’nin çırpınmaya başladığını gören set çalışanları büyük panik yaşadı. Sette hazır bekletilen itfaiye ekibi hemen harekete geçerek göle girdi ve Tolga Yüce sudan çıkarıldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay sırasında çok su yutan Tolga Yüce’ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ünlü oyuncu daha sonra hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi ve gerekli tedavi uygulandı.

DUBLÖR İSTEMİYORUM

İki yeni Hollywood filminde daha rol almaya hazırlanan Tolga Yüce, ölümden dönmesine rağmen tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamaya devam edeceğini söyledi. Yer aldığı sahnelerin gerçekçi olmasına büyük önem verdiğini dile getiren Yüce, canlandırdığı karakterin duygularını hissedebilmek için tüm sahneleri kendi oynamayı tercih ettiğini belirtti.