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Tolga Mendi, kazandığını eve yatırdı

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız…

Tolga Mendi, kazandığını eve yatırdı

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız…

22 Ocak 2019 Salı 17:48
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Tolga Mendi, kazandığını eve yatırdı

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Mendi, geçtiğimiz gün İstMarina Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Son olarak Yeni Gelin dizisiyle ekranlara gelen ve 63 bölüm oynandıktan sonra dizi final yapma kararı alınca İstanbul'a yerleşen Mendi, Acarkent'de eve taşındı. Tüm kazancını Acarkent’ten aldığı evine yatıran Mendi, evi için alışveriş yapmaya geldiğini belirtti. Yakışıklı oyuncu, "Dizimiz bildiğiniz gibi final yaptı. Artık İstanbul'a taşındım burada yaşıyorum. Yeni eve taşındığım için eşyalarım eksik onları tamamlamaya geldim." dedi. Başarılı oyuncu daha sonra alışveriş turunun ardından özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tolga MendiYeni GelinAcarkent
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