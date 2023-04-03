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TIËSTO'DAN PARTİ MARŞI: ''ALL NIGHTER''

Dünyaca ünlü Hollandalı elektronik dans müzik sanatçısı DJ ve prodüktör Tiësto, 21 Nisan tarihinde yayımlayacağı Drive isimli yeni albümü öncesi albümün açılış şarkısı olan ''All Nighter''ı müzik severler ile buluşturdu. 

03 Nisan 2023 Pazartesi 11:49
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TIËSTO'DAN PARTİ MARŞI: ''ALL NIGHTER''

HABER: SEDAT SARIKAYA

Son 25 yılın elektronik dans müziği alanındaki en başarılı temsilcilerinden Tiësto'nun alaycı vokal odaklı bir dans şarkısı olan ve bas çizgisi ile dinleyicinin kendini groove'a adeta kaptırdığı All Nighter şarkısı, içerisinde yer alan enerji dolu efektler ve synth'lerle harmanlandı. All Nighter, sanatçının 21 Nisan'da yayımlanacak olan yeni albümün genel tavrı için de önemli bir ipucu veriyor. 

House ve dans müziğin önde gelen isimlerinden Tiësto'nun milyonlar tıklanan The Business, Hot In It, Don't Be Shy, The Motto, 10:35, Lay Low gibi daha önce piyasaya sürülen hit şarkılarının yanı sıra yeni şarkılarının da yer aldığı ve toplamda 12 şarkıdan oluşan Drive albümü, epik bir geceyi temsil ediyor. 

Albümün görsel dünyasında ise Formula 1 yarışlarına olan tutkusundan ilham alan Tiësto, albüm kapak tasarımında 2004 Monaco Grand Prix'inde kaybolan elmasa gönderme yapıyor ve kapak tasarımında kullanılan elmaslı kask Tiësto'nun müziğini hız, parıltı ve cazibe ile sembolize ediyor. 

Tiësto'nun 21 Nisan'da yayımlanacak Drive albümü öncesi paylaştığı ilk şarkı All Nighter, Atlantic Records etiketiyle ve Warner Music Türkiye desteği ile yayımda!

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Anahtar Kelimeler:
Tiësto
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