TIMES MEYDANI’NDA HEDİYE YAĞMURU

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin önde gelen sağlık turizm acentesi Belle Vie Health Travel, New York’un ünlü Times Meydanı’ndaki organizasyonunda toplamda 5 milyon dolarlık sağlık hediye çekti dağıttı. Amerikalı vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık turizmi konusunda dünyada adından söz ettirmeyi başaran Türkiye; çeşitli organizasyon ve kampanyalarla daha çok kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

Avrupa’dan sonra ABD pazarına açılan Belle Vie Health Travel, New York Times Meydanında ünlü Nasdaq ekranında Sağlık turizmiyle ilgili reklam ve tanıtım filmi yayınlayarak 5 milyon dolar değerinde sağlık hediye çeki kampanyasını duyurdu, ardından da dev bir organizasyon gerçekleştirdi.

Times Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte halka sağlık ve kozmetik sektörü ile ilgili Türkiye’deki imkanlar anlatıldı. Programın sonunda toplamda 5 milyon dolar değerinde sağlık hediye çekleri dağıtıldı.

Belle Vie Health Travel Şirkettemsilcisi Esra Tuba Pehlivan’ın da katılım sağladığı New York Rockefeller Plaza’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın onuruna verilen Tasc yemeğinde bir buluşma gerçekleşti. Program sonrası hatıra fotoğrafı çekildi.

Ertesi gün New York Türkevi’nde Emine Erdoğan’ın basın toplantısında, Emine Erdoğan ve Esra Tuba Pehlivan arasında Türkiye’deki sağlık turizmi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda verdiği teşvikler hem sağlık turizmi acentelerini hem de sağlık kurumlarını nitelikli hale getirdi.

Türkiye devleti, sağlık turizmi alanında yurt dışından ülkemize döviz kazandırmak amacıyla hasta getiren acentelere yüzde 60-70 teşvik veriyor. Teşvikler ve artan hizmet kalitesi sayesinde Türkiye’ye gelen yabancı hasta sayısı her geçen yıl artıyor.