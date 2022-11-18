“The Hope” şubat ayında Amerika’da vizyonda

HABER: DİNÇER KARACALAR



Yapımcılığını Maxx Oliver’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Servet Aksoy’un oturduğu, senaryosunu ise Ebru Cengiz Ergen’in yazdığı, merakla beklenen Hollywood yapımı “The Hope” (Umut) filmi için 17 Kasım Perşembe günü basın toplantısı düzenlendi. Film ekibi, Bebek Chilai’de yapılan toplantıda basın mensuplarının karşısına tam kadro çıktı.

VİZYON GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYORUZ

Mehmet Ali Erbil, Tolga Yüce, Alix Kermes, Gizem Denizci, Şebnem Schaefer, Ümit Okur, Wilma Elles, Orçun İynemli, Mehmet Çepiç ve Ercan Avşar, çok başarılı bir filme imza attıklarını dile getirerek “The Hope’un seyirciyle buluşacağı günü iple çekiyoruz” dedi. Yapımcı Maxx Oliver da İstanbul’da tamamlanan filmin çok başarılı bir proje olduğunu dile getirdi.

ÇEKERKEN ÇOK AĞLADIK

Filmde canlandırdığı rolle ters köşe yapmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil, izleyenleri ağlatacaklarını söyledi: “Bu filmin senaryosu beni çok heyecanlandırdı. Ters köşe bir rolle seyirci karşısına çıkacağım. Özellikle final sahnesi izleyen herkesi çok etkileyecek. Biz çekimlerde çok ağladık, sinemada izleyecekler de yanlarına mendillerini alsın.”

HER ŞEY MÜKEMMELDİ

Amerikalı oyuncu Alix Kermes, “Çekim boyunca her şey mükemmeldi. Oyuncularla aramızda çok güzel bir dostluk oluştu. Bu filmde yer aldığım için çok mutluyum” diye konuştu. Tolga Yüce de duygularını “Çok heyecan verici bir proje. Kadromuz da çok değerli, umarım izleyenler de beğenir” sözleriyle dile getirdi.

SENARYODAN ETKİLENDİM

Mehmet Ali Erbil’in kızını canlandıran Gizem Lidya Denizci, “Benim için özel bir rol oldu” dedi. Şebnem Schaefer “Ben de bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Komşu kızı Naz’ı canlandırdım, çekimler çok keyifli geçti” diye konuştu. Ümit Okur, senaryonun kendisini çok etkilediğini söyledi: “Hikâyeden çok etkilendim. Bugüne kadar oynadığım rollerin tam zıttı bir karakter olması beni çok heyecanlandırdı. Başarılı bir iş çıkardık.”

ŞUBAT AYINDA VİZYONDA

Basın toplantısında “The Hope” filminin aralık ayında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Avrupa ülkeleri, İngiltere ve Orta Doğu’da vizyona gireceği de açıklandı. “The Hope” vizyon sonrası dijital platformlarda seyirciyle buluşacak.