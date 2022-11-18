Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.535,64
ALTIN
1.055,97
DOLAR
18,62
STERLİN
22,17
EURO
19,31
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa...
Samsun'da kamu konutları satışa çıkarıldı
Samsun'da kamu konutları satışa...
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“The Hope” şubat ayında Amerika’da vizyonda

Başrollerini Mehmet Ali Erbil, Tolga Yüce, Gizem Lidya Denizci ve Amerikalı yıldız Alix Kermes’in üstlendiği Hollywood yapımı “The Hope” (Umut) filmi için Bebek Chilai’de basın toplantısı yapıldı.

18 Kasım 2022 Cuma 11:25
“The Hope” şubat ayında Amerika’da vizyonda

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yapımcılığını Maxx Oliver’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Servet Aksoy’un oturduğu, senaryosunu ise Ebru Cengiz Ergen’in yazdığı, merakla beklenen Hollywood yapımı “The Hope” (Umut) filmi için 17 Kasım Perşembe günü basın toplantısı düzenlendi. Film ekibi, Bebek Chilai’de yapılan toplantıda basın mensuplarının karşısına tam kadro çıktı.

VİZYON GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYORUZ

Mehmet Ali Erbil, Tolga Yüce, Alix Kermes, Gizem Denizci, Şebnem Schaefer, Ümit Okur, Wilma Elles, Orçun İynemli, Mehmet Çepiç ve Ercan Avşar, çok başarılı bir filme imza attıklarını dile getirerek “The Hope’un seyirciyle buluşacağı günü iple çekiyoruz” dedi. Yapımcı Maxx Oliver da İstanbul’da tamamlanan filmin çok başarılı bir proje olduğunu dile getirdi.

ÇEKERKEN ÇOK AĞLADIK

Filmde canlandırdığı rolle ters köşe yapmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil, izleyenleri ağlatacaklarını söyledi: “Bu filmin senaryosu beni çok heyecanlandırdı. Ters köşe bir rolle seyirci karşısına çıkacağım. Özellikle final sahnesi izleyen herkesi çok etkileyecek. Biz çekimlerde çok ağladık, sinemada izleyecekler de yanlarına mendillerini alsın.”

HER ŞEY MÜKEMMELDİ

Amerikalı oyuncu Alix Kermes, “Çekim boyunca her şey mükemmeldi. Oyuncularla aramızda çok güzel bir dostluk oluştu. Bu filmde yer aldığım için çok mutluyum” diye konuştu. Tolga Yüce de duygularını “Çok heyecan verici bir proje. Kadromuz da çok değerli, umarım izleyenler de beğenir” sözleriyle dile getirdi.

SENARYODAN ETKİLENDİM

Mehmet Ali Erbil’in kızını canlandıran Gizem Lidya Denizci, “Benim için özel bir rol oldu” dedi. Şebnem Schaefer “Ben de bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Komşu kızı Naz’ı canlandırdım, çekimler çok keyifli geçti” diye konuştu. Ümit Okur, senaryonun kendisini çok etkilediğini söyledi: “Hikâyeden çok etkilendim. Bugüne kadar oynadığım rollerin tam zıttı bir karakter olması beni çok heyecanlandırdı. Başarılı bir iş çıkardık.”

ŞUBAT AYINDA VİZYONDA

Basın toplantısında “The Hope” filminin aralık ayında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Avrupa ülkeleri, İngiltere ve Orta Doğu’da vizyona gireceği de açıklandı. “The Hope” vizyon sonrası dijital platformlarda seyirciyle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
The Hope
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deha Duygu Sayar 'Haram Hakkım' ile dikkatleri üzerine çekti
Deha Duygu Sayar 'Haram Hakkım' ile dikkatleri üzerine çekti
Nurtaç Sayarer yeni teklisi ile geliyor
Nurtaç Sayarer yeni teklisi ile geliyor
2022 GELİN DAMAT DERGİSİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
2022 GELİN DAMAT DERGİSİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
KIBRIS'TA GÜZELLER GEÇİDİ
KIBRIS'TA GÜZELLER GEÇİDİ
Emirhan Öztürk Zirveye Doğru İlerliyor
Emirhan Öztürk Zirveye Doğru İlerliyor
BİR DİLEK TUT FİLMİ İLE OSCAR’DA BAĞIMSIZ ADAY
BİR DİLEK TUT FİLMİ İLE OSCAR’DA BAĞIMSIZ ADAY
Hakan Çakan’ın yeni şarkısı “Senin Bana Borcun Var” Sizlerle!
Hakan Çakan’ın yeni şarkısı “Senin Bana Borcun Var” Sizlerle!
Yılın düğününde gözler üzerindeydi
Yılın düğününde gözler üzerindeydi
Emil Pars, Türkiye'de klip çekecek
Emil Pars, Türkiye'de klip çekecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول