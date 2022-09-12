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The Berto&Pirana "Ellerimi Bırakma" dedi!        

The Berto ve Pirana'dan "Ellerimi Bırakma" geldi...

12 Eylül 2022 Pazartesi 10:01
The Berto&Pirana "Ellerimi Bırakma" dedi!        

HABER: SEDAT SARIKAYA

Son dönemin yükselen yıldızlarından Gerçek adı Arif Gelen olan The Berto 1994 yılında Adana da dünya ya gelmiştir. Müzik dışında ticaret ile uğraşan The Berto Şu anlık tiktok videoları ve cover şarkıları ile tanınıyor.Müzik hayatına küçüklüğünden beri dahil olan sevilen sanatçı müzik geçmişi ile müzik piyasasında yeni birisi değilim diyor. Müziğe olan ilgisinin hayatına renk verdiğini dile getiriyor. Son söylediği şarkısında hitapta bulunduğu kişinin aslında bir kadın değilde müziğe olan ilgisi olduğunu şarkısında beyan ediyor.

Sosyal Medyada çok paylaşılan muhteşem şarkının Söz Müziği The Berto (Arif Gelen) ve Pirana (Şahin Gümüş) yaparken Şarkının Yönetmenliğini Hüseyin Akbaş üstlenmiştir

https://youtu.be/S9tz6fH0xxM.

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Anahtar Kelimeler:
The BertoPirana
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