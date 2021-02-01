Tepki ve Sagopa Kajmer arasındaki tartışma büyüyor!

HABER: ASLAN SAYIM



Serkan Candaş/ Ünlü rapçi Tepki ve Sagopa Kajmerarasında başlayan gerilim artıyor. Tepki, Orkun Işıtmak’ın programında “Sagopa hip hop bir adam değil” yanıtını vermişti, bunun üzerine SagopaKajmer ise sosyal medya üzerinden Tepki’ye sert bir geri dönüşte bulundu. Sagopa paylaşımında: “Lan menekşe! Bağcılar şamanı, varoş görmemişlerinin en Amerikancığı! Senin Sago ya “Hiphop Değil” demen için önce; en az 25 hitinolmalı, sonra 32 yıl hiphop dinlemelisin yangın kelle. Bu, uzaktan tepkim gocuk çocuk” diye yazdı.

Bu Sözlerin Üzerine Tepki’den Cevap Gecikmedi

Sagopa Kajmer’in paylaşımı üzerine Tepki yine sosyal medyadan Sagopa’ya cevap verdi. Tepki, Sagopa Kajmer'in paylaşımından hemen sonraInstagram hesabından şu açıklamaları yaptı: “Bağcılarlı değil Küçükçekmece’liyim… Yıllardır bir Hip Hop emekçisiyim, arkama asla insanların sömürülecek duygularının, inançlarının ya da zaaflarının rüzgarını almadım. İnşa ettiğim kariyer hep tek bir şeyin yörüngesinde oldu. Sizdeyse her şey köprüyü geçene kadar… Elde ettiğiniz kitleye nasıl ulaştığınıza tüm Hip Hopçular yakinen vakıflar, bu yılsa hepimizle kadeh tokuşturdunuz… Geçen seneye kadar cevap verdiğiniz elinden tuttuğunuz sesini duyduğunuz tek bir rapçiolmadı… Doğru, sizin meclisinizde adam sayılmak için 25 tane hit lazım bizimkinde gönül yeterli oluyor. Şimdi yıllardır yaşadığınız şatonuzdan yangın kelleme laf söylemeden önce bir düşünün bu da sana yakından “TEPKİM” Buradan bütün varoş görmemişlerine selamlar olsun.”

Daha sonra ünlü rapçi Tepki Instagram’ın storybölümünden de bir video paylaştı ve şunları söyledi: “Sago çok özel bir şey yapıyor çünkü kendine ait bir janr ile kendine ait bir kitle ve kendine ait bir müzik tarzı yarattı. Bu anlamda çok saygı duyuyorum ama ben hip hop yörüngesinde bir adamım. Ve daha hiphop konseptinin içinde şeyler seviyorum. Bu yüzden ‘Sago mu, Ceza mı?’ sorusuna yıllardır daha hiphop durduğu için Ceza diyorum. Bence Sago, Ceza kadar hiphop değil dedim, hala da aynı şeyin arkasındayım. Ama o tweetin, işte o tweetin ayrı. Sen bana Amerikancık diyemezsin. Sana ne küfür ettim, ne hakaret ettim; bu kadar stres olmana, gerilmene bu kadar ayıp bir tweet atmana hiç gerek yoktu. Bu kadar ortak tanıdığımız var, bana ulaşman çok zor değildi. Artık bu Tanrı egonuzdan kurtulun, çok enteresan duruyor yani. Yıllardır bu kültürdeki herkesi, her şeyi duymazdan geldiniz. Şimdi sesimiz size ulaşıyor diye bu kadar stres olmanıza gerek yok. Yine duymazdan gelin geçin işte. Son düzeltme; Bağcılar değil Küçükçekmece. Şamanlık, din falan bunlar müziğime hiç karışmadı.”

İki rapçinin bu paylaşımlarından sonra, tanınmış bazı meslektaşları ve fanları da olayın içine dâhil oldular.Aynı zamanda pop camiasının ünlü isimlerinden olanİrem Derici, Gökhan Türkmen, Tuğba Ünal ve yanı sıra birçok ünlü isim de bu olaya sessiz kalmadılar. Bakalım bu tartışma nereye varacak hep beraber izleyip göreceğiz…