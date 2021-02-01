Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1497
ALTIN
430.558
DOLAR
7.1833
STERLİN
9.8285
EURO
8.6850
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel Alacak
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel...
Belediyeye ait işyerleri kiraya veriliyor
Belediyeye ait işyerleri kiraya...
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak
Koruma ve güvenlik görevlisi...
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tepki ve Sagopa Kajmer arasındaki tartışma büyüyor!

Exxen'de Orkun Işıtmak'ın sunduğu programa katılan Tepki, "Ceza mı Sagomu?" sorusuna "Ben hiphop seviyorum. Ceza hip hop adam, Sagopa hip hop bir adam değil" yanıtını verdi… 

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:57
235 Okunma
Tepki ve Sagopa Kajmer arasındaki tartışma büyüyor!

HABER: ASLAN SAYIM
 

Serkan Candaş/ Ünlü rapçi Tepki ve Sagopa Kajmerarasında başlayan gerilim artıyor. Tepki, Orkun Işıtmak’ın programında “Sagopa hip hop bir adam değil” yanıtını vermişti, bunun üzerine SagopaKajmer ise sosyal medya üzerinden Tepki’ye sert bir geri dönüşte bulundu. Sagopa paylaşımında: “Lan menekşe! Bağcılar şamanı, varoş görmemişlerinin en Amerikancığı! Senin Sago ya “Hiphop Değil” demen için önce; en az 25 hitinolmalı, sonra 32 yıl hiphop dinlemelisin yangın kelle. Bu, uzaktan tepkim gocuk çocuk diye yazdı.

Bu Sözlerin Üzerine Tepki’den Cevap Gecikmedi

Sagopa Kajmer’in paylaşımı üzerine Tepki yine sosyal medyadan Sagopa’ya cevap verdi. Tepki, Sagopa Kajmer'in paylaşımından hemen sonraInstagram hesabından şu açıklamaları yaptı: “Bağcılarlı değil Küçükçekmece’liyim… Yıllardır bir Hip Hop emekçisiyim, arkama asla insanların sömürülecek duygularının, inançlarının ya da zaaflarının rüzgarını almadım. İnşa ettiğim kariyer hep tek bir şeyin yörüngesinde oldu. Sizdeyse her şey köprüyü geçene kadar… Elde ettiğiniz kitleye nasıl ulaştığınıza tüm Hip Hopçular yakinen vakıflar, bu yılsa hepimizle kadeh tokuşturdunuz… Geçen seneye kadar cevap verdiğiniz elinden tuttuğunuz sesini duyduğunuz tek bir rapçiolmadı… Doğru, sizin meclisinizde adam sayılmak için 25 tane hit lazım bizimkinde gönül yeterli oluyor. Şimdi yıllardır yaşadığınız şatonuzdan yangın kelleme laf söylemeden önce bir düşünün bu da sana yakından “TEPKİM” Buradan bütün varoş görmemişlerine selamlar olsun.”

Daha sonra ünlü rapçi Tepki Instagram’ın storybölümünden de bir video paylaştı ve şunları söyledi: “Sago çok özel bir şey yapıyor çünkü kendine ait bir janr ile kendine ait bir kitle ve kendine ait bir müzik tarzı yarattı. Bu anlamda çok saygı duyuyorum ama ben hip hop yörüngesinde bir adamım. Ve daha hiphop konseptinin içinde şeyler seviyorum. Bu yüzden ‘Sago mu, Ceza mı?’ sorusuna yıllardır daha hiphop durduğu için Ceza diyorum. Bence Sago, Ceza kadar hiphop değil dedim, hala da aynı şeyin arkasındayım. Ama o tweetin, işte o tweetin ayrı. Sen bana Amerikancık diyemezsin. Sana ne küfür ettim, ne hakaret ettim; bu kadar stres olmana, gerilmene bu kadar ayıp bir tweet atmana hiç gerek yoktu. Bu kadar ortak tanıdığımız var, bana ulaşman çok zor değildi.  Artık bu Tanrı egonuzdan kurtulun, çok enteresan duruyor yani. Yıllardır bu kültürdeki herkesi, her şeyi duymazdan geldiniz. Şimdi sesimiz size ulaşıyor diye bu kadar stres olmanıza gerek yok. Yine duymazdan gelin geçin işte. Son düzeltme; Bağcılar değil Küçükçekmece. Şamanlık, din falan bunlar müziğime hiç karışmadı.”

İki rapçinin bu paylaşımlarından sonra, tanınmış bazı meslektaşları ve fanları da olayın içine dâhil oldular.Aynı zamanda pop camiasının ünlü isimlerinden olanİrem Derici, Gökhan Türkmen, Tuğba Ünal ve yanı sıra birçok ünlü isim de bu olaya sessiz kalmadılar. Bakalım bu tartışma nereye varacak hep beraber izleyip göreceğiz… 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.02.2021 10:58
Anahtar Kelimeler:
Tepki Ve Sagopa Kajmer arasındaki Tartışma Büyüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASİL MUCİZE’DEN  ‘TÜKENECEĞİZ’ YORUMU 
ASİL MUCİZE’DEN  ‘TÜKENECEĞİZ’ YORUMU 
Rıdvan Arslan
Rıdvan Arslan
Mesut KURŞUN
Mesut KURŞUN
Serdar Can Kurt
Serdar Can Kurt
Burcu Güneş‘ten albüm müjdesi!
Burcu Güneş‘ten albüm müjdesi!
Derya Şen ilk klibini melekleriyle tanıttı
Derya Şen ilk klibini melekleriyle tanıttı
Ersan Erdura’dan 44 yıl sonra ‘Çocuk Gözler’
Ersan Erdura’dan 44 yıl sonra ‘Çocuk Gözler’
Çocuklara sömestr tiyatro hediyesi
Çocuklara sömestr tiyatro hediyesi
Gazanfer Özcan Ailesi’ne “Styling’ci” gelin geldi
Gazanfer Özcan Ailesi’ne “Styling’ci” gelin geldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma