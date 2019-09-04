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Teoman hep aynı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Teoman hep aynı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:33
12 Okunma
Teoman hep aynı

KONSER SAHNESİNDE KONUŞAN KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

TEOMAN HEP AYNI

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Teoman,  Kartal Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kartal Meydanı’nda sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 20 Bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Teoman “Paramparça”, “Serseri”, “Uykusuz Her Gece”, “Renkli Rüyalar Oteli” gibi sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlerden tam not aldı. Rock müziğin usta isminin hemen her şarkısına müzikseverlerin koro halinde eşlik ettiği konserde, sanatçı “Böyle anlamlı bir günde sizlerle bir arada olmak çok güzel.” dedi.

Konser sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Teoman'a Kartal ilçesinin sembolü olan Kartal heykelciği hediye ederek sanatçı ile fotoğraf çektirdi. 33 yaşındaki, Türkiye’nin en genç Belediye başkanlarından olan Gökhan Yüksel, “Teoman’ın ‘Gemiler’ isimli şarkısı ilk çıktığında çok genç yaştaydım. Şimdi büyüdüm ancak usta sanatçı Teoman hep aynı.” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TeomanKartal Konser
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