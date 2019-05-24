Tekliyle yola devam

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

Sahnelerin sevilen ismi Barış Bahtiyar, müzikten kazandığını yine müziğe yatırıyor. Sevilen pop müzik sanatçısı Barış Bahtiyar, müzik severlere sunduğu albümün ardından 3. Teklisiyle geri döndü. “Veresiye Aşklar” isimli eserin sözleri Şehnaz Akpınar imzası taşırken, müziği Darksound’a ait olan eser, ilk planda yorumcunun sevenleri tarafından beğeni topladı. Bundan sonra albüm yapmayacağını dile getiren Barış Bahtiyar “Müzik geçmişine dönüyor Long Play zamanında her kes nasıl tek şarkıyla şöhret kuşunu yakalıyorsa şimdide öyle oldu. Bir şarkı dışındakiler müzikte müsriflik, ziyan, emeğede parayada yazık, bundan sonra müzik yolculuğuma tekliyle devam edeceğim” dedi.

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