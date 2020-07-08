TEK BAŞINA YOLA DEVAM

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“Ölürüm Hasretinle”, “Yorma”, “Aklımı Geri Ver” gibi onlarca hit parçaya imza atan Türk pop rock grubu Seksendört’ün vokali Tuna Velibaşoğlu, müzik kariyerine solo projeleriyle devam ediyor.

Uzun yıllar boyunca Seksendört grubunun vokalisti olarak tanıdığımız Tuna Velibaşoğlu, bir süre önce müzik kariyerine solo olarak devam etme kararı almıştı. Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarı, besteci ve aranjör de olan Tuna Velibaşoğlu, yeni şarkısı “Unutma Sakın Beni”yi müzikseverlerle buluşturdu.

Kırgın Çiçekler adlı diziye yaptığı “Sen Kal Ölene Kadar” isimli jenerik müziğiyle büyük beğeni toplayan ve bu şarkıyla müzik kariyerinde farklı bir yol çizen Tuna Velibaşoğlu yoluna tek başına devam ediyor.