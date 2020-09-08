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Tatlıses’in Dönüşü Yeni Bir Devir Başlatacak

Yeni albümü “Aşk”ı çok yakında sevenlerinin beğenisine sunacak olan Metin Çanak, müzik sektörüne dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. İbrahim Tatlıses’in yokluğunun müziğe darbe vurduğunu belirten Çanak, sanatçının dönüşüyle sektörde yeni bir sayfa açılacağını söyledi.

08 Eylül 2020 Salı 17:15
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Tatlıses’in Dönüşü Yeni Bir Devir Başlatacak

İSTANBUL- Oyuncu ve müzisyen Metin Çanak yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor. Sanatçı, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Aşk” isimli albümünü 14 Eylül’de dijital platformlarda yayınlayacak. “Aşk”ın müzik dünyasında büyük ses getireceğine inandığını belirten Metin Çanak, sektör hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. 

Müzik sektörü ağır darbe yaşadı
“İbo Show”la ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses hakkında konuşan Metin Çanak, sanatçının dönüşünü heyecanla beklediğini söyledi: “İbrahim Tatlıses’in yıllar önce uğradığı silahlı saldırı, müzik sektörüne de ağır bir darbe vurdu. Tatlıses’in yokluğunda hiçbir sanatçı repertuvarına yeni şarkı ekleyemedi. Şimdi herkes İbrahim Abi’nin eski şarkılarını okumak zorunda kalıyor. Oysa İmparator 2 yılda bir yeni albüm yapar, en az 3-4 şarkı patlatırdı.”


Sarıldık, duygulandık
Metin Çanak, İbrahim Tatlıses’in dönüşüyle müzik sektöründe yeni bir sayfa açılacağını ifade etti: “İbrahim Tatlıses’in dönüşü, müzikte yeni bir devir başlatacak. Bunu herkes kabul etmeli. Kendisine sonsuz saygım var. En son bir cenazede bir araya gelmiştik, orada ‘Abi dönüşünü bekliyoruz’ dedim. Sarıldık, duygulandık. Ben ve tüm sanatçı arkadaşlarımız onun için duacıyız.”

Haber: Elif Hayvalı

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Anahtar Kelimeler:
AşkMetin çanakİbrahim TatlısesHaber: Elif Hayvalı
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