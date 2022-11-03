Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Bir Mardin Koleksiyonu

HAZIRLAYAN: FUNDA AKOSMAN

Ünlü koreograf Tuncay Erkul'un imzasını taşıyan muhteşem defilede, giysileri tasarlayan öğrencilerle beraber Özge Ulusoy, Müge İskender ve Merve Akman gibi ünlü mankenler birlikte podyuma çıktılar.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü iş birliğiyle, Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği (MTSD) ev sahipliğindeki "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" koleksiyonu defilesi Dara Antik Kenti'nin büyülü atmosferinde yapıldı.

MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, MTSD Yönetimi Kurulu Başkanı Ahmet Azun ve İAÜ Anadolu Bil MYO Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Nihal Bolkol defile öncesi birer konuşma yaptı.

Tuncay Erkul'un koreografisini yaptığı defilede, aralarında Özge Ulusoy, Müge İskender ve Merve Akman'ın da bulunduğu profesyonel mankenlerin yanı sıra giysileri tasarlayan öğrenciler, kentte yaşayan uygarlıkların motiflerinin işlendiği kıyafetleri yine kendileri izleyicilerin beğenisine sundu. Toplam 30 kıyafetin sergilendiği defile, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Daha önce hiç podyuma çıkmamış olan 30 öğrencinin ünlü koreograf Tuncay Erkul tarafından verilen 3 günlük hızlandırılmış eğitim sonrasında profesyonel mankenlere taş çıkartan bir performans sergiledikleri görüldü.

Ünlü manken Merve Akman’ın defile boyunca sergilediği model sanatsal dans performansı izleyiciyi büyüledi. 3 sahnede dans gösterisi yapan güzel mankenmisafirlerden alkış aldı.