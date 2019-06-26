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TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET

İlk albümü “Volta” ile 2016 yılında müzik dünyasına merhaba diyen Umut Kaya üç yıl aradan sonra müzik dünyasına “Ortak Hafıza” ile bomba gibi düştü.

TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET

İlk albümü “Volta” ile 2016 yılında müzik dünyasına merhaba diyen Umut Kaya üç yıl aradan sonra müzik dünyasına “Ortak Hafıza” ile bomba gibi düştü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:24
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TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ortak Hafıza ile 1 milyon’u aştı.

Umut Kaya, sözleri müzik dünyasının Minik Serçe'si Sezen Aksu'ya ait olan 'Ortak Hafıza' şarkısıyla başarılı bir çıkış yaptı. Tarkan'ın '10' albümü için seslendirdiği ancak son anda albüme almaktan vazgeçtiği şarkı, Umut Kaya'ya uğurlu geldi.

Umut Kaya, şarkıyı ilk olarak Tarkan'ın sesinden dinleyince çok beğendi ve hemen okumak istedi. Düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait olan 'Ortak Hafıza' müzik listelerinde hızla yükseldi ve 1 milyon izlenme rakamını aştı. Şarkının klibi için kamera karşısına geçen Umut Kaya, iddialı klibiyle de adından söz ettiriyor.

Kazakistandan ilk defa İstanbula gelerek klipte oynayan model  ve oyuncu 20 yaşında ki Tatyana Beskurova Türkiye'ye ilk defa geldim  ama istanbulu ve Türk misafirperverliğini çok sevdim, yemeklerinizin tadına doyamadım en kısa zamanda tekrar gelmek istiyorum, dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.06.2019 08:27
Anahtar Kelimeler:
Umut KayaTarkanOrtak HafızaYaşar Şenyüz
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