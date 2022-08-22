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Tarkan’a niyet kendine kısmet

Fatih Bayram Karabulut, hayranı olduğu Tarkan için bestelediği “Bi Öpücük” adlı şarkıyı kendi yorumlamaya karar verdi. Single, MüzikOnAir etiketiyle yayınlandı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:03
Tarkan’a niyet kendine kısmet

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzun zamandır müzikle ilgilenen ve hobi olarak şarkılar besteleyen Fatih Bayram Karabulut, popun Megastar’ı Tarkan’a özel bir şarkı yaptı. Karabulut, “Bi Öpücük” adlı şarkıyı ünlü yıldıza ulaştıramayınca stüdyoya girip kendi okumaya karar verdi.

EĞLENCELİ ŞARKIYA RENKLİ KLİP

Söz ve müziği Fatih Bayram Karabulut’a ait “Bi Öpücük”ün aranjesine Aytaç Kart imza attı. MüzikOnAir etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulan eğlenceli şarkının klibi, Ramin Mirzayev yönetmenliğinde çekildi. Çalışmada Fatih Bayram Karabulut’a Selen Eşdur eşlik etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fatih Bayram KarabulutTarkan
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