Tarkan’a niyet kendine kısmet

HABER: DİNÇER KARACALAR



Uzun zamandır müzikle ilgilenen ve hobi olarak şarkılar besteleyen Fatih Bayram Karabulut, popun Megastar’ı Tarkan’a özel bir şarkı yaptı. Karabulut, “Bi Öpücük” adlı şarkıyı ünlü yıldıza ulaştıramayınca stüdyoya girip kendi okumaya karar verdi.



EĞLENCELİ ŞARKIYA RENKLİ KLİP



Söz ve müziği Fatih Bayram Karabulut’a ait “Bi Öpücük”ün aranjesine Aytaç Kart imza attı. MüzikOnAir etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulan eğlenceli şarkının klibi, Ramin Mirzayev yönetmenliğinde çekildi. Çalışmada Fatih Bayram Karabulut’a Selen Eşdur eşlik etti.