HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Her pazartesi Milyon TV'de yayınlanan Üçü Her Yerde programında televizyoncu ve yapımcı Can Bozoklar, Tarkan'ın yeni albümlerinin hazırlığında olduğu ve doğru zamanı beklediğini söyledi. Can Bozoklar, müzik dünyasını yakından takip eden Tarkan'ın, yeni pop albümü için son dönemin yükselen müzik türü olan Rap'in düşüşünü beklediğini ve diğer albüm çalışmasının da Ahde Vefa 2 olduğu bilgisini de verdi.