TARIK EMİR TEKİN ‘BARIŞÇIL VE SAYGILI BİR ÇOCUKTUR’

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Kanal D’de yayınlanan ‘Sadakatsiz’ dizisinde Selçuk karakteriyle karşımıza çıkan Tarık Emir Tekin oyunculuğu ile göz dolduruyor. Beşiktaş’ın efsanevi futbolcusu Metin Tekin ile şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam’ın oğlu olan oyuncu babasına benzerliği ile de dikkat çekiyor.

Oğlu Tarık Emir Tekin’in ‘Sadakatsiz’ dizisinde gösterdiği performans üzerine konuşan Şevval Sam oğluyla gurur duyduğunu belirterek ‘Anne oğulun ötesinde artık meslektaşız, gerçekten gurur duyuyorum’ dedi. ‘Bazen bizim anlattığımızdan çok daha sert hikayeler yaşanıyor. Tark Emir son derece barışçıl ve saygılı bir çocuktur. Şiddete karşıdır, o aslında dizide bir farklılık yaratmak adına rolünü yapıyor. Benim de oynadığım kadın iyi bir kadın değil . Kötü bir kadın ama oradan feyz almayacağız. Oradan bakacağız ve böyle olmamakta fayda var deyip uzak duracağız’ ifadelerini kullandı.